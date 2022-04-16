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ЗСУ і тероборона отримали близько 8 тис. бронепластин з початку воєнного стану

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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16 квітня, 12:52
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Метінвест вже передав ЗСУ та теробороні 8 тис. бронепластин для понад 4 тис. жилетів
Під час війни ЗСУ отримують допомогу від бізнесу
Під час війни ЗСУ отримують допомогу від бізнесу / Фото: Getty Images, Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського вже передала Збройним силам України та територіальній обороні близько 8 тис. бронепластин, якими можна укомплектувати понад 4 тис. бронежилетів.

Про це в ефірі каналу Freedom заявив генеральний директор комбінату Запоріжсталь Олександр Мироненко.

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Метінвест надає системну та комплексну допомогу армії

"Ми освоїли виробництво бронепластин на наших підприємствах: на даний момент вироблено та передано вже понад 8 тис. бронепластин, якими можна укомплектувати понад 4 тис. жилетів. Ці бронепластини тримають калібри 7,62 та 5,45 – це перевіряли військові, і ми чули про ці пластини дуже добрі відгуки", – зазначив Мироненко.

Крім цього, Метінвест безкоштовно надасть 900 тонн спеціальної сталі. Із цієї сталі будуть виготовлені пластини, які зможуть забезпечити комплектацію ще близько 90 тис. жилетів. А ще 10 тис. жилетів було куплено безпосередньо у виробників.

За словами Мироненка, все це дозволить суттєво знизити дефіцит бронежилетів у військових, які борються із російськими окупантами. Крім того, компанія передала ЗСУ та територіальній обороні вже кілька сотень одиниць колісної техніки.

Нагадаємо, група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новінського запустила виробництво спеціальних сталевих пластин для бронежилетів. Окрім сталі для бронепліт, Метінвест закуповує за кордоном уже готові бронежилети, каски та медичні засоби. На це було виділено 10 млн євро. Вже придбано 10000 бронежилетів, понад 8000 касок, близько 25000 медичних джгутів, турнікетів та аптечок, а також 1100 тепловізорів.

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Підтримка під час війни

У містах своєї присутності компанія Метінвест облаштувала понад 6000 місць для вимушених переселенців із гарячих точок. У співпраці з Фондом Ріната Ахметова людям надають десятки тонн гуманітарної допомоги зокрема, продуктові набори.

Раніше ми писали як українські компанії допомагають людям, що виїхали з Маріуполя через війну. Читайте також про те, що проект "Рятуємо життя" отримав подяку за внесок у боротьбу з гуманітарною кризою.

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