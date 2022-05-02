Куда подевался газ? Как РФ теряет экспорт голубого топлива на ключевых рынках Европы

Экспорт российского газа в Европу сокращается

Экспорт российского природного газа в Европу в апреле 2022 года уменьшился до минимума за три месяца.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Так, в апреле "Газпром" на ключевые зарубежные рынки поставлял в среднем 387 млн кубометров газа в день — это на 22% меньше, чем было в марте. С января по апрель 2022 года российский монополист экспортировал 50,1 млрд кубометров — на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года.

"Европейским потребителям в апреле оказалось выгоднее покупать газ на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам с "Газпромом". Европа импортировала рекордные объемы сжиженного природного газа со скидкой — спрос в Азии на топливо снизился. Кроме того, теплая погода сократила спрос на отопление и нагрев и в Европе, что тоже помогло сдержать рост цен и побудило клиентов "Газпрома" бронировать меньшие объемы газа по контрактам и вместо этого покупать газ на бирже", – говорится в сообщении.

Российского газа не будет в Финляндии

Финляндия и Россия готовятся к прекращению поставок природного газа. По предварительным данным, поставки могут прекратиться 21 мая – на следующий день после истечения установленного россиянами срока по поводу оплаты за голубое топливо в рублях.

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Правительство и компании Финляндии предполагают также, что РФ может отключить от своего газа и другие страны ЕС, которые также не намерены удовлетворять желание Кремля.

Ранее мы рассказывали, что российский "Газпром" находится на грани банкротства, и писали, могут ли другие кремлевские газопроводы быть опасными для Украины.