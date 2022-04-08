"Логическая плата за сотрудничество с Кремлем": кто сначала поможет Украине восстановить энергетику

В первую очередь помочь Украине должен ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Разрушена энергетическая инфраструктура Украина после войны будет нуждаться в международной помощи по ее восстановлению. Основная роль для этого отводится Европейскому Союзу.

Об этом заявил бывший директор Секретариата европейского Энергетического сообщества Янез Копач в публикации для американского аналитического центра Atlantic Council.

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По его словам, Европейский Союз уже должен начать подготовку к роли ключевого институционного сторонника послевоенного восстановления Украины. Ведь восстановление Украины требует комплексного подхода, который выходит за рамки финансирования восстановления разрушенной инфраструктуры и разрушенных городов Украины.

Финансирование восстановления Украины – моральный долг Запада. Украинцы борются за свою свободу, а также наши ценности и нашу безопасность. Кроме того, многие европейские страны заработали много денег, ведя дела с Россией, и не желают разрывать свои связи с Москвой, несмотря на эскалацию агрессии путинского режима в отношении Украины в годы, предшествовавшие нынешнему вторжению", — подчеркнул Копач.

Он считает, что "поддержка послевоенной Украины является логической платой за это раннее сотрудничество Кремля".

Также Копач отметил, что Фонд энергоэффективности, что уже существует в Украине, может сыграть большую роль в создании правильной институциональной основы для послевоенного восстановления Украины энергетического сектора.

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"Нафтогаз" договаривается с ЕС

Украина готова активно включиться в процесс отказа российского голубого топлива, а сам "Нафтогаз" уже договаривается о поставках сжиженного газа.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина приветствует инициативу Европы по централизованной закупке газа. Он напомнил, что эта идея совсем не нова.

"Эти вопросы обсуждались в контексте нашей позиции о необходимости остановки "Северного потока – 2". Но тогда страны ЕС разделились, и не все поддерживали эту идею", – сказал министр.

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Галущенко отметил, что теперь Европа смогла договориться и даже говорит о возможности через два года отказаться от российского газа, хотя, по мнению главы ведомства, это можно сделать и раньше.

Путем к этому есть LNG, то есть сжиженный природный газ, и Украина уже включается в процесс его закупки.

"Сегодня" также писали, можно ли найти альтернативу российским энергоносителям, и рассказывали, кто отказался покупать голубое топливо у "Газпрома".