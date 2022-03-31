Миллион тонн продукции для партнеров: как Метинвест наладил работу в условиях войны

Работа компании Метинвест во время войны не остановилась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия продолжает подло уничтожать украинские города, убивая мирных граждан и разрушая на своем пути всю инфраструктуру. Война навредила также украинской экономике, но группа Метинвест продолжают работать в регионах, где это возможно, и обеспечивать Украину валютной выручкой.

Об этом сообщил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью с телеведущим Тиграном Мартиросяном на Youtube-канале "Украина 24".

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По его слова, сейчас на 80% работает Каметсталь в Каменском, а ГОКи в Кривом Роге работают на 35-40% загрузки. Также продолжает работу шахтоуправление Покровское и предприятия компании за рубежом.

"Это поставки для наших европейских партнеров – которые пошли нам навстречу и практически вдвое увеличили заявки на март месяц", – говорит Рыженков.

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Юрий Рыженков отметил, что компания сбывает железорудное сырье на двух основных рынках – европейском и дальневосточном.

"С точки зрения европейского рынка – мы остаемся одним из крупнейших поставщиков, даже в марте, по итогам месяца, мы поставим около миллиона тонн продукции нашим партнерам. Если же говорить о Китае, то там наша и российская доля на рынке настолько мала, что вряд ли кто-то заметит", – отмечает он.

А вот для РФ последствия будут более заметными, ведь они потеряли европейский рынок, вероятно, падение производства у агрессора достигнет 30-40%.

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Какая ситуация в Мариуполе

Из-за российского вторжения работа заводов в городе была остановлена. Бомбоубежища заранее подготовили, там могли укрыться не только работники компании, но и жители Мариуполя.

Укрытия снабдили водой и едой, но после недель блокады запасы заканчиваются – город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Подробнее о том, как Метинвест продолжает работать в условиях войны, читайте в нашем материале здесь.

Ранее мы рассказывали, что группа Метинвест собрала более 35 тонн гуманитарной помощи в Польше, и писали о непрерывном росте стоимости нефти, поскольку перспектива переговоров между Россией и Украиной неясна