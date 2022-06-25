Мир такого еще не видел? В Украине появилась уникальная солнечная станция

В Украине содали уникальную мобильную солнечную станцию / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня

Украинская компания KNESS разработала автономную мобильную солнечную станцию ​​PV.Ciч 3000/300. Она может обеспечить электроэнергией объекты, у которых отсутствует централизованное электроснабжение.

Об этом сообщают на сайте компании.

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Так, мобильная солнечная станция способна обеспечить электричеством домохозяйства или объекты инфраструктуры. Например, в медпункте можно включить электроэнергию в смотровом кабинете, подключить холодильник, где хранятся лекарства, или какое-либо другое медицинское оборудование. В частном домохозяйстве станция понадобится для насосной станции, холодильника и т.д.

Емкости аккумуляторов без подзарядки хватит ориентировочно на несколько дней работы холодильника, трех часов работы электродрели или для того, чтобы вскипятить 30 литров воды в электрочайнике.

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Сейчас специалисты работают над еще одной версией своей разработки — специально для нужд украинских воинов, которые воюют с российскими оккупантами.

Украина и зеленый водород

Генерировать зеленый водород в Украине собираются на Днепровской ГАЭС. Специалисты уже изучают технические возможности.

Отмечается, что гидроэлектростанция обладает достаточно высоким напором, поэтому там можно построить дополнительные мощности.

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Даже если станция будет работать в базовом режиме, она сможет обеспечить нужное количество электроэнергии, необходимой для производства водорода.

Ранее мы рассказывали, как российские оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, и писали, что Украина хочет добывать зеленый водород вместе с Германией.