Мир такого еще не видел? В Украине появилась уникальная солнечная станция

В Украине содали уникальную мобильную солнечную станцию / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня
Украинская компания KNESS разработала автономную мобильную солнечную станцию PV.Ciч 3000/300. Она может обеспечить электроэнергией объекты, у которых отсутствует централизованное электроснабжение.
Об этом сообщают на сайте компании.
Так, мобильная солнечная станция способна обеспечить электричеством домохозяйства или объекты инфраструктуры. Например, в медпункте можно включить электроэнергию в смотровом кабинете, подключить холодильник, где хранятся лекарства, или какое-либо другое медицинское оборудование. В частном домохозяйстве станция понадобится для насосной станции, холодильника и т.д.
Емкости аккумуляторов без подзарядки хватит ориентировочно на несколько дней работы холодильника, трех часов работы электродрели или для того, чтобы вскипятить 30 литров воды в электрочайнике.
Сейчас специалисты работают над еще одной версией своей разработки — специально для нужд украинских воинов, которые воюют с российскими оккупантами.
Украина и зеленый водород
Генерировать зеленый водород в Украине собираются на Днепровской ГАЭС. Специалисты уже изучают технические возможности.
Отмечается, что гидроэлектростанция обладает достаточно высоким напором, поэтому там можно построить дополнительные мощности.
Даже если станция будет работать в базовом режиме, она сможет обеспечить нужное количество электроэнергии, необходимой для производства водорода.
Ранее мы рассказывали, как российские оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, и писали, что Украина хочет добывать зеленый водород вместе с Германией.