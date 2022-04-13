Мировой трейдер из Роттердама больше не будет торговать российской нефтью

Российская нефть становится никому не нужной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Один из крупнейших в мире независимых нефтяных трейдеров – Vitol Group из Роттердама намерен до конца 2022 года полностью отказаться от торговли российскими энергоресурсами .

Как пишет информагентство Bloomberg, говорится как о нефти из России, так и о нефтепродуктах, изготовленных из нее.

Реклама

Во втором квартале этого года объемы российской нефти, которую обрабатывает Vitol, уже существенно сократятся, потому что контрактные обязательства уменьшатся. Новые контракты и операции с РФ компания не планирует заключать.

Эту информацию обнародовали после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского написал европейским трейдерам, в том числе и Vitol. Украинские власти попросили компании прекратить деловые отношения с российским энергосектором, чтобы перекрыть финансирование войны.

Отказ от ресурсов РФ

Ранее о планах о прекращении сотрудничества с Россией объявили нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. В США на правительственном уровне запретили торговать российскими энергоносителями.

Реклама

В то же время многие страны в ЕС и Азии продолжают покупать российскую нефть и газ. В частности, непосредственно из Москвы или через трейдеров нефтяные грузы поступают в Индию и Китай.

Некоторые компании, как Vitol, Trafigura Group, Glencore, продолжают работать по имеющимся контрактам, но новые соглашения не заключают и, по возможности, сокращают объемы сырья из России.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Европа потребляет немало угля, нефти и голубого топлива из РФ. Агрессор только в 2021 году получил от ЕС почти 90 млрд евро за энергоносители.

Реклама

По его словам, эти деньги позволяют России покупать новое вооружение и технику для убийства украинцев и уничтожения городов. Галущенко призвал международных партнеров к решительным шагам и внедрению энергетического эмбарго.

Недавно на рынке резко подешевела нефть эталонных марок. Падение цен на бирже связывают с сокращением потребления на 1,3 млн баррелей в сутки в Китае из-за коронавируса. Так, баррель Brent по состоянию на 11 апреля стоил 98,72 доллара, WTI – 93,97 доллара за баррель, а российская Urals обесценилась до 70,89 доллара.

Ранее "Сегодня" писали, что крупнейшая нефтяная корпорация Индии отказалась от сотрудничества с РФ. Indian Oil уже сообщила участникам рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals исключена из торгов.