На "Укртелеком" совершили мощную кибератаку: работают ли сейчас сервисы компании

Мощная кибератака на Укртелеком: стали изестны подробности / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Команда Security operation center АО "Укртелеком" вместе с партнером из США нивелировала влияние и отразила очередную DDOS-атаку на информационные ресурсы компании.

Кибератака началась в ночь на 10 мая и длилась полтора дня. Тогда специалисты оператора фиксировали нагрузку мощностью до 1 млн. пакетов в секунду. Из-за атаки доступ к вебсайтам компании некоторое время был ограничен для безопасности.



Следует отметить, что во время кибератаки специалисты SOC "Укртелекома" выяснили, что большинство атакующих IP (около 85%) размещались в пределах Украины. Учитывая параметры кибератаки, когда "отрезать от мира" было недостаточно, ИТ-департамент решил воспользоваться помощью от партнера из США.

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Была задействована облачная инфраструктура партнера "Укртелекома", благодаря чему информационные ресурсы удалось вынести за периметр атаки. Перенос ресурсов был выполнен профессионально и в кратчайшие сроки.

Уже через час началось постепенное восстановление доступа к веб-ресурсам компании. Последующие попытки преступников совершить очередную DDOS-атаку уже не оказали никакого влияния на работу ресурсов компании.

Ранее мы рассказывали, что "Укртелеком" возобновил работу интернет-сети в Херсонской области, и писали, что во время военного положения украинцы могут пользоваться мобильным интернетом бесплатно.