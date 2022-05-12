На "Укртелеком" здійснили потужну кібератаку: чи працюють зараз сервіси компанії

Потужна кібератака на Укртелеком: стали видатні подробиці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Команда Security operation center АТ "Укртелеком" разом з партнером з США нівелювала вплив та відбила чергову DDOS-атаку на інформаційні ресурси компанії.

Кібератака розпочалася у ніч на 10 травня і тривала півтори доби. Тоді фахівці оператора фіксували навантаження потужністю до 1 млн пакетів на секунду. Через атаку доступ до вебсайтів компанії певний час було обмежено з міркувань безпеки.



Варто зазначити, що під час кібератаки фахівці SOC "Укртелекому" з’ясували, що більшість атакуючих IP (близько 85%) розташовувалися в межах Україні. З огляду на параметри кібератаки, коли "відрізати від світу" було недостатньо, ІТ-департамент вирішив скористатися допомогою від партнера з США.

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Була задіяна хмарна інфраструктура партнера "Укртелекому", завдяки чому інформаційні ресурси вдалося винести за периметр атаки. Перенесення ресурсів було виконано професійно і в найкоротші терміни.

Вже за годину розпочалося поступове відновлення доступу до вебресурсів компанії. Наступні спроби злочинців зробити чергову DDOS-атаку вже не мали жодного впливу на роботу ресурсів компанії.

Раніше ми розповідали, що "Укртелеком" відновив роботу інтернет-мережі в Херсонській області, та писали, що під час воєнного стану українці можуть скористатися мобільним інтернетом безкоштовно.