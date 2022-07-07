"Напоминает коммунизм": почему венгры не хотят делиться природным газом с ЕС

Петер Сийярто высмеял позицию Манфреда Вебера / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно глава Европейской народной партии, немец Манфред Вебер предложил равномерно поделить природный газ, который поступает в ЕС между всеми странами-участницами блока.

Как пишет издание Index, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично раскритиковал его позицию.

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Венгер подчеркнул, что их газовые хранилища и приобретенный за деньги налогоплательщиков газ останутся собственностью страны и будут использоваться только в Венгрии.

"Предложение Вебера нам несколько напоминает коммунизм", – заявил Сийярто.

По словам министра, Европа сталкивается с серьезными вызовами, а на Венгрию давят с двух сторон – с востока и юга (очевидно, так завуалированно назвали Украину и Боснию и Герцеговину – ред.). И, мол, в этой ситуации стране не нужен очередной вызов безопасности.

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Предложение Вебера

За несколько дней до заявлений Сийярто, Манфред Вебер в одном из интервью отвечал на вопрос об острой нехватке природного газа в Европе. Жители стран ЕС опасаются возможных проблем с отоплением зимой и ищут альтернативные решения.

Политик отметил, что Европе нужно принять срочные решения по "обязательной энергетической солидарности", ведь пандемия коронавируса и закрытие границ показали провальность противоположной системы.

Он добавил, что нужно наработать обязательные для выполнения механизмы поведения с природным газом, чтобы обеспечить всех ресурсом – совместное управление газохранилищами и закупку газа у ЕС. И уже осенью такие механизмы должны работать.

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Интересно, что ранее венгерские власти открыто сетовали, что в течение нескольких лет не смогут найти альтернативы нефти и газа из России. Именно это явилось основной причиной блокировка санкций и вето на решение ЕС представителями страны.

"Сегодня" ранее писали, что в Европейском Союзе уже разрабатывают седьмой пакет санкций, который может содержать эмбарго на импорт газа из РФ, и рассказывали, почему Венгрия не присоединилась к предварительным санкциям против Кремля.