"Нагадує комунізм": чому угорці не хочуть ділитися природним газом з ЄС

Петер Сійярто висміяв позицію Манфреда Вебера / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно очільник Європейської народної партії, німець Манфред Вебер запропонував рівномірно поділити природний газ, який надходить до ЄС, між усіма країнами-учасницями блоку.

Як пише видання Index, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто публічно розкритикував його позицію.

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Угорець наголосив, що їхні газові сховища та придбаний за гроші платників податків газ залишаться власністю країни та будуть використовуватись лише в Угорщині.

"Пропозиція Вебера нам дещо нагадує комунізм", – заявив Сіярто.

За словами міністра, Європа стикається з серйозними викликами, а на Угорщину тиснуть з двох боків – зі сходу та півдня (вочевидь, так завуальовано назвали Україну та Боснію і Герцеговину – ред.). І, мовляв, у цій ситуації країні не потрібний "черговий виклик безпеці".

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Пропозиція Вебера

За кілька днів до заяв Сіярто Манфред Вебер в одному з інтерв’ю відповідав на запитання про гостру нестачу природного газу в Європі. Жителі країн ЄС побоюються можливих проблем з опаленням узимку та шукають можливі рішення.

Політик зазначив, що Європі потрібно ухвалити термінові рішення щодо "обов’язкової енергетичної солідарності", адже пандемія коронавірусу та закриття кордонів показало провальність протилежної системи.

Він додав, що потрібно напрацювати обов’язкові до виконання механізми поведінки з природним газом, щоб забезпечити усіх ресурсом, – спільне управління газосховищами та закупівлю газу в ЄС. І вже восени такі механізми мали б працювати.

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Цікаво, що раніше угорська влада відкрито нарікала, що упродовж кількох років не зможе знайти альтернатив нафті й газу з Росії. Саме це стало основною причиною блокування санкцій та накладень вето на рішення ЄС представниками країни.

"Сьогодні" раніше писали, що в Європейському Союзі вже розробляють сьомий пакет санкцій, який може містити ембарго на імпорт газу з РФ, та розповідали, чому Угорщина не приєдналася до попередніх санкцій проти Кремля.