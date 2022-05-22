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"Атомна бомба" для країни: Угорщина не приєднається до санкцій проти РФ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 травня, 09:58
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У Європарламенті вимогу Угорщини назвали "майже нахабною"
Угорщина називає санкції "економічно неприйнятними"
Угорщина називає санкції "економічно неприйнятними" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Угорщина заявила, що не підтримує санкції проти РФ, які своєю чергою називає "економічно неприйнятними заходами". У Європарламенті ж наголосили, що глава уряду країни дбає лише про власні корумповані інтереси.

Зауважимо, що таку позицію держави висловив глава уряду Угорщини Віктор Орбан, передає РТС.

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За його словами, санкції проти РФ заважатимуть Угорщині "годувати людей".

"Угорщина не згодна з Брюсселем щодо нерозумних і неприйнятних заходах проти Росії, які призвели б до зростання цін, голоду та небаченої масової міграції. Необдумані санкції щодо Москви не мають прийматись, оскільки вони схожі на атомну бомбу", – сказав Орбан.

Натомість віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі назвала вимогу Будапешта про грошову допомогу в обмін на відмову від російської нафти "майже нахабною". Вона також вказала на "відверто корумповану систему" в оточенні Орбана, сказавши: "Усі знають, куди підуть гроші".

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Вона фактично звинуватила Орбана у тому, що той використовує суперечку навколо нафтового ембарго для своїх "політичних ігор", щоб направити додаткові гроші до країни, а потім розподілити їх "по своїх каналах".

Ембарго на російську нафту

Найближчим часом ЄС планує ухвалити шостий пакет санкцій проти РФ, що передбачає ембарго щодо сировини агресора, а також надання Угорщині та Словаччині строку до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж у решти країн ЄС. Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.

ЄС погодився виплатити їй компенсацію за наслідки після заборони імпорту.

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Згодом Угорщина визначилася із сумою, за яку готова "продати" свою згоду на нафтове ембарго проти агресора.

Йдеться про 700-750 млн євро. У цій сумі:

  • 500-550 млн євро потенційних інвестицій у нафтопереробні потужності протягом 4 років. Це повʼязано з тим, що вони розраховані саме на російську нафту, і щоб переробити інші види сировини, потрібні інвестиції;
  • 200 млн євро вартості розширення потужності трубопроводу через Адріатичне море. Скільки це потребуватиме часу, достеменно не відомо, однак "ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55%".

Також ми писали, що Росія знайшла покупця на свою нафту та газ.

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