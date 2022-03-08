Не могут слезть с газовой иглы: почему ЕС не спешит отказываться от энергоносителей РФ

Может ли ЕС резко отказаться от российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз не в состоянии остановить закупку и потребление российских энергоносителей, несмотря на призывы сделать это немедленно.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон корреспонденту "Европейской правды".

Реклама

По словам Джонсона, Британия имеет привилегированное положение по поставкам нефти и газа и не так зависима от РФ, но поддерживает решение других стран не накладывать санкции на закупку нефти и газа.

"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", – сказал британский премьер.

Однако идею отказаться от российских углеводородов Джонсон поддерживает и считает, что это является приоритетным заданием.

Реклама

"Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену", – добавил политик.

Отказ от российской нефти

8 марта о полном отказе от российских нефти и газа заявила датская компания Royal Dutch Shell.

Ранее нефтегазовый гигант заявил, что не перестанет покупать энергоносители в РФ, но изменил свое мнение.

Реклама

Теперь Shell выйдет из проектов российской нефтегазовой отрасли, немедленно прекратит все закупки российской сырой нефти, а также закроет сервисные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

"Сегодня" также писали, почему российская нефть стала "токсичной", и рассказывали, что происходит с ценами на черное золото.