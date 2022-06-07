Не просто строймусор: какая проблема с разрушенными домами предстанет перед Украиной

Что делать с остатками от разрушенных домов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В результате обстрелов Российской Федерацией на четвертом месяце полномасштабной войны в Украине разрушены почти 4 тыс. инфраструктурных объектов. В целом украинские города и села понесли убытки более чем на 0,5 трлн долларов. В результате этих разрушений в стране накопились большие объемы строительного мусора, и неизвестно, сколько еще его появится.

Однако избавиться от него не так просто. Эксперты рассказали Mind, что нужно сделать с руинами, и почему это будет сложно.

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Это не просто строительный мусор

Перерабатывать мусор, который появился в результате обстрела, очень сложно, ведь это не строймусор в классическом понимании, а смесь разных обломков и остатков. Так, дом состоит из разных по структуре и происхождению материалов, например, металлопластик, стекло, армирующая сетка, минеральная вата, древесина. Кроме того, в руинах есть куча других бытовых вещей. Поэтому отделить их и переделать слишком сложно.

"Отдельно все эти остатки могли бы быть использованы, но в имеющемся состоянии требуют очень тщательной сортировки. Что в нынешних условиях и объемах достаточно проблематично", – объяснил Сергей Пилипенко, заместитель председателя Совета директоров КБУ, генеральный директор ПБГ "Ковальская".

Есть еще одна проблема – в руинах домов есть и опасные отходы. Среди таких, например, – асбестовый шифер. Его использовали для оборудования кровель, и отделить от общей массы затруднительно. Поэтому если он будет в смеси строймусора какого-нибудь здания, то всю эту смесь уже нельзя отсортировать, и нужно похоронить на полигоне.

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В то же время для этого нужно увеличивать площади полигонов. А это эксперты считают нерациональным решением.

"Еще до полномасштабной войны площадь свалок и полигонов в Украине достигала более 8500 га, что эквивалентно площади Бельгии. Увеличивать площадь свалок нерационально, мы не можем себе этого позволить. Мусор надо перерабатывать и он может быть повторно использован", – объяснил Геннадий Фаранюк, член совета директоров КБУ, директор ГП "НИИСК".

К тому же для строительства новых полигонов нужны деньги из местных бюджетов, а быстро их выделить не удастся. Поэтому сначала весь строймусор следует вывозить на имеющиеся свалки для твердых бытовых отходов или на временные площадки для хранения. А потом есть несколько этапов.

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Как перерабатывать строймусор

Первый этап – сортировка. Это покажет, можно ли утилизировать или переделать остатки.

Второй этап – исследование. Нужно определить технологию повторного использования для групп остатков, которые подлежат перерабатыванию, и для этого следует привлечь профильные предприятия.

"Для определения класса зданий и сооружений, при строительстве которых могут быть использованы указанные изделия, на предварительном этапе следует выполнить комплекс лабораторных исследований. Исследовать материал на дробимость, определить его физико-механические свойства, параметры токсичности, выполнить радиационно-гигиеническую оценку" – объяснил Андрей Бондаренко, доктор технических наук, профессор НТУ "Днепровская политехника".

Также нужно проработать технологии для накопления, сортировки, переработки такого вида строймусора. И только тогда делать специальные полигоны, искать оборудование и компании, занимающиеся процессами вокруг переработки и утилизации.

В конце концов, отсортированный строймусор из разбомбленных домов можно будет использовать в подсыпках под дороги, для создания бетона низкой марки, щебня, при возведении новых домов. И для всех этих процессов изменять законодательство в Украине не нужно.

Для переселенцев в Украине построят специальные дома

"Сегодня" уже рассказывали, что Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого строительства жилья для тех украинцев, которые потеряли его из-за войны, в формате специальных восьмиквартирных домов.

Возведение таких домов займет около 60 дней, что позволит быстро расселить людей, нуждающихся в жилье. Также этот проект можно реализовать посредством отдельных микрорайонов.

Мы также рассказывали, по какой схеме будут восстанавливать разрушенные города и села и где активно строят новые жилые комплексы.