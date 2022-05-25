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СЕГОДНЯ Industry Строительство

Застройщики снова в действии: где активно строят новые жилые комплексы

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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25 мая, 18:58
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Рынок недвижимости снова работает, во многих областях Украины продолжается строительство новостроек
Кратко о том, где возобновили строительство нового жилья в Украине
Кратко о том, где возобновили строительство нового жилья в Украине / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

В первые месяцы войны, по объективным причинам, строительство новостроек прекратили. Однако к концу мая строительные работы активно ведут во многих областях Украины.

По статистическим данным ресурса ЛУН, наиболее активно работают застройщики в центре и на западе Украины.

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Где строительство в разгаре?

Самый высокий показатель работ на строительных площадках – в Черкасской области (92%). Активными темпами ведут работы в Закарпатье и Волыни, где возобновили строительство 88% жилых комплексов.

Застраивают также Ивано-Франковскую (86%), Ровенскую (85%), Тернопольскую (81%), Львовскую (79%), Винницкую (79%) и Полтавскую (72%) области. Отчасти в работе новые жилые комплексы в Черновицкой (62%), Одесской (54%), Житомирской (41%) и Днепропетровской (31%) областях.

Меньшие темпы

Первые восстановления зданий отмечены в Харькове, Чернигове, Буче и Ирпене. Общий показатель активных работ в Киевской области составляет 20%, в Киеве – 17%, в Черниговской и Запорожской областях – 11%.

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До сих пор на паузе строительство новых жилых комплексов в Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

При формировании исследования учитывалось только строительство жилых комплексов, а не коттеджей. Не учитывали уже построенные ЖК, находившиеся в проекте или по которым остановили работы до начала полномасштабного вторжения.

Процент новостроек, по которым возобновили работу в областях
Процент новостроек, по которым возобновили работу в областях / Фото: lun.ua

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Самые высокие цены на аренду

Ранее "Сегодня" рассказывали об исследованиях рынка аренды квартир. В последнее время заметен существенный рост стоимости аренды жилья в западных областях и падения – на юге страны и в Киевской области.

Если сравнивать стоимость аренды квартир в мае 2022 года и в октябре 2021 года, то наибольший рост в Закарпатье, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Стало дороже арендовать квартиры во Львовской, Черкасской, Тернопольской и Винницкой областях.

В то же время, в Житомире и Харькове стоимость аренды не изменилась. В Киеве, Киевской, Одесской, Херсонской и Николаевских областях цены на жилье пошли в минус, в связи с боевыми действиями.

Ранее "Сегодня" рассказывали, сколько стоит купить новую квартиру на Закарпатье и какие цены на недвижимость на первичном рынке на Буковине.

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2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
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