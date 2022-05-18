Дороже, чем до войны: кто заплатит украинцам за восстановление разрушенного РФ жилья

Суммировать нанесенный российскими захватчиками ущерб будут еще долго, но начинать восстановление следует уже сейчас

Восстановление разрушенного жилья будет очень дорогим / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более 30 миллиардов долларов. Ущерб на такую сумму уже нанесла Россия домам украинцев, по последним расчетам аналитиков Киевской школы экономики.

До конца войны сумма ущерба будет меняться, но нужно уже сейчас восстанавливать разрушенные дома на освобожденных территориях. Обходится капитальный ремонт в разы дороже, чем до войны. Что именно бьет по карману, узнавала редакция "Сегодня".

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Стоимость стройматериалов

Цены на строительные материалы постоянно растут – с начала войны прибавили в стоимости от 20% до 40%, и это не предел. Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе прогнозирует, что еще на столько же ценники возрастут до конца года.

Преимущественно окна, двери и кровля становятся необходимыми людям в освобожденных от оккупантов регионах. Те, чье жилье только повредили, возвращаются в свои дома и пытаются восстановить их. Это делают, в основном, за свой счет.

За помощью можно обратиться и к местным властям. Так, в Чернигове, где повреждено более полутысячи зданий, из городского бюджета выделяют 30 млн грн на:

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замену окон;

ремонт кровель;

ремонт коммуникаций в многоэтажках.

На восстановление частного жилья ждут денег от государства. В таких домах требуется значительная сумма затрат на большее количество окон, дверей и большую площадь кровли. Жителям Бучи и Ирпеня, чье жилье не выдержало российского нашествия, обещают купить квартиры в уже построенных домах. А также возвести в пригороде Киева два новых микрорайона.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал журналистам, что квартиры планируют закупить в течение июня-июля. Тогда же планируют в них заселять людей. Построить новые комплексы должны за пять месяцев, то есть ориентировочно до конца октября.

"Мы так определили с застройщиками, что к началу холодов люди должны получить жилье", – подчеркнул Павлюк.

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Компенсация утраченного

Законотворцы работают над инициативой, позволяющей компенсировать гражданам утраченное имущество либо деньгами, либо квадратными метрами. Впоследствии создадут и специальную комиссию, которая будет оценивать ущерб.

Сейчас людям советуют обязательно внести данные об утраченной недвижимости в Реестр поврежденного жилья. Сделать это можно через приложение "Дія", чем уже воспользовались более 100 тысяч украинцев. Но сколько времени и в каких размерах ждать компенсации – неизвестно, поэтому люди пытаются отстраивать жилье своими силами.

Спрос на строительные материалы растет, но предложения больше не становится. Из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек, поставки строительных материалов в Украину усложнились.

На сколько подорожали стройматериалы / Фото: olx.ua

С начала войны отдельные категории товаров подорожали вдвое – посчитали аналитики сервиса OLX. В частности, выросли в цене системы вентиляции и электричество. Больше денег придется выложить за дверь, окна, стекло и зеркала. Подорожала древесина. Прибавили в цене цемент и арматура – важные составляющие в строительстве и ремонте жилья.

Удорожание товаров в мире

Эксперт по недвижимости Сергей Костецкий отмечает, что заводы по производству газоблоков, арматуры, кирпича и цемента в основном не работают. Даже если деньги есть, не из чего строить.

Войну в Украине ощутил и мировой рынок стройматериалов. Исмаил Мерт, генеральный директор турецкой строительной компании, отмечает:

"Война между Россией и Украиной повлекла за собой резкий рост цен на такое сырье, как цемент и сталь. Это значительно снизило прибыль строительных компаний. Например, год назад бетон стоил около 16 долларов США за кубический метр, а сейчас почти 80 долларов США. А бетон есть одним из основных строительных материалов!"

По прогнозам стоимость материалов вырастет, по меньшей мере, в полтора раза по всем категориям, по сравнению с довоенными ценами. Многое сейчас необходимо покупать за границей, даже для бюджетного жилья. К примеру, завозить металл.

"Есть проблема сейчас с логистикой, с тем как доставлять эти стройматериалы к потребителю. Есть и значительный дефицит стройматериалов. Большое количество будет идти на восстановление жилья, которое повреждено. Поэтому сейчас наши застройщики ищут возможность закупать стройматериалы по нормальным ценам, но с этим есть некоторые проблемы. Поэтому и поднимается цена на жилье", – рассказала "Сегодня" риелтор Ангелина Цинденко.

Высокие цены на стройматериалы в Украине будут держать и важный рыночный фактор – значительное увеличение спроса на квартиры. Ведь тысячи украинцев из-за войны лишились крыши над головой.

Эффективное восстановление

Основатель Школы профессионального девелопмента UrbanLand Игорь Райков подчеркнул, что временное жилье – не самый лучший вариант для переселенцев. Восстанавливать страну нужно с умом и четким подходом: сначала осуществить градостроительное проектирование с возможной заменой функциональности некоторых сооружений.

Государство уже начало собирать данные об утраченном жилье. Кроме информации о состоянии здания, следует уточнить, есть ли у человека, где проживать временно. В то же время разрушенные здания следует разделить на категории:

полностью разрушены;

нуждаются в реконструкции;

нуждаются в капремонте.

"Вместо полностью разрушенных домов государство должно предоставить другое, сопоставимое по параметрам жилье, в том же городе или другом городе по выбору человека, если он потерял работу или город был оккупирован", – отметил основатель UrbanLand.

Как вариант, компенсации должны предоставляться не деньгами, а сертификатами на сумму, эквивалентную разрушенному имуществу. Следует оставить за украинцами право выбора – купить ту же квартиру или перебраться в особняк с возможностью доплаты. Выходом может стать и покупка недвижимости на вторичном рынке. А пока те, у кого жилье хотя бы частично уцелело, будут ждать ремонта, их можно поселить в модульных городках, общежитиях, гостиницах и других заведениях.

Ранее "Сегодня" писали, что нардепы упростили процедуру восстановления уничтоженных во время войны населенных пунктов. В то же время архитекторы предлагают интересную концепцию временного, но качественного жилья.