Не в пользу Венгрии: Орбан отверг идею запрета на покупку российской нефти и газа

Премьер Венгрии продолжает высказываться в поддержку России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

27 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично озвучил позицию страны по использованию российских энергоресурсов и войны в Украине.

Как передает Telex, политик заявил, что после введения запрета на покупку нефти и газа из России в Венгрии остановится экономика, и такую позицию разделяют Австрия и Германия.

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По словам Орбана, вопрос не в том, что страна не готова платить больше за энергоресурсы, чтобы помочь Украине, а о том, будет ли она вообще снабжена газом. Мол, или голубое топливо из РФ, или ниоткуда.

"Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: придется закрывать заводы, будет массовая безработица", – подчеркнул Орбан.

Премьер отметил, что в Венгрии в ближайшее время невозможно восстановить нефтеперерабатывающие заводы. На это уйдет несколько лет, но за это время венгерская экономика откатится на десять лет назад.

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Он также вскользь вспомнил некую этническую обиду на украинцев и пообещал о ней не забывать: "Спор о том, как обращались с нашими меньшинствами, второстепенен". Впоследствии политик добавил, что в контексте европейской политики чувствует себя в как постановке.

Не в пользу Украины Орбан высказался и в контексте миротворческой миссии Польши и закрытия воздушного пространства. Мол, если это осуществить, то страны ЕС станут участниками войны, которой никто не хочет.

Напряженные отношения с Венгрией

Венгерские власти давно имеют сдержанную позицию по отношению к Украине. В частности, именно Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру киберобороны НАТО, что помогло бы в войне против России. Позже в МИД Венгрии требовали решения "проблемы прав нацменьшинств".

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За 10 дней до российского вторжения Виктор Орбан заявил, что военные действия нельзя допускать. Одним из оснований он назвал масштабную волну беженцев из Украины.

Венгрия также не желает поддерживать санкции против РФ, в связи с чем теряет позиции на международной арене. Поэтому в страну отказалась приезжать, в частности, министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Ранее мы рассказывали, что Виктор Орбан уже почти 10 лет выступает как поклонник Путина. Аналитики предполагают, что для этого есть несколько причин. В то же время еще весной 2014 года он выступал за автономию для венгров Закарпатья.