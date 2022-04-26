Нефть в Европу начали доставлять по-другому: что это значит для России

США организовали доставку 2 млн баррелей нефти в Европу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Впервые за шесть лет сырая нефть была доставлена из США в Испанию на супертанкере.

Об этом сообщает издание Вloomberg.

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Судно Solana доставило часть своих 2 млн баррелей нефтепродуктов в испанский порт Бильбао в середине апреля. Дополнительные баррели нефти были разгружены в Вильгельмсхафене, Германия, и Роттердаме.

На сам танкер нефть было погружена в США с небольших судов, во время стоянки в Мексиканском заливе, а после этого танкер уже отправился в Европу.

Обычно американская нефть поставляется в Европу на менее крупных судах грузоподъемностью от 600 тыс. до 1 млн баррелей.

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Зеленое топливо Украины

Украина может заменить российскую нефть с помощью обыкновенного рапса, который мы выращиваем в достаточно больших объемах.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал фермер Виктор Шеремета.

Он рассказал, что из одного гектара рапса можно получить более тонны биодизеля — более экологичного топлива, чем нефть.

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Напомним, РФ решила закрыть данные о добыче и экспорте нефти и газа. Все потому, что в России считают, что такая информация "была использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников".

Также мы рассказывали, что ученым удалось запустить в космос спутники с помощью водородной пушки.