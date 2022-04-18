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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Спутники в космос можно будет запускать на водороде – ученые создали уникальную пушку

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 12:00
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Рассказываем, как будет работать новое изобретение американских ученых
Как работает новая водородная пушка
Как работает новая водородная пушка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В США ученые построили и испытали водородную импульсную установку для запуска объектов в ближний космос.

Разработкой занималась компания "Green Launch".

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Этот прибор способен выводить на орбиту различные предметы. Главное преимущество пушки это дешевизна, безопасность, а также минимальное вредное влияние на окружающую среду.

Доктор Джон У. Хантер со своей командой первыми доказали возможность запуска в космос объектов при помощи водородной пушки.

Но в реальности ученые столкнулись с несколькими трудностями – пушка способна выстреливать только очень маленькие снаряды.

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При этом снаряды испытывают перегрузку, но для современной электроники это не проблема.

Даже если что-то пойдет не так, то потерян будет только один мини-спутник, а не вся партия из нескольких сотен, как в случае запуска на ракете.

Чтобы подготовить пушку к выстрелу нужно от часа до полутора, поэтому можно создать гибкий график запусков.

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Также запуск водородной пушки примерно вдесятеро меньше, чем ракетный.

При стрельбе используются водород, гелий и кислород, поэтому пушка не делает никаких выбросов вредных веществ в атмосферу, а на землю потом не падают обломки.

Новые солнечные батареи

Раньше мы рассказывали, что ученые из Стэнфордского университета разработали солнечные батареи, которые способны производить электричество даже ночью.

Для этого на панель необходимо установить специальный прибор - "термоэлектрический генератор".

Его работа заключается в том, что оно позволяет улавливать тепло, которое поступает из воздуха на солнечную панель и превращать его в электричество.

"Сегодня" также писали, какие перспективы в развитии зеленой энергетики скрывает в себе Украина и рассказывали, почему Европа резко изменила план зеленого перехода.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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