Прорыв в зеленой энергетике – солнечные батареи смогут работать даже ночью

Рассказываем, как ученые научились добывать тепло для солнечных батарей в темноте

Как работают новые солнечные батареи / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ученые из Стэнфордского университета разработали солнечные батареи, которые способны производить электричество даже ночью.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном Applied Physics Letters.

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Новому устройству удается вырабатывать ночью электричество с помощью системы улавливания тепла.

При чем перестраивать панели для этого не нужно, достаточно установить на них специальное устройство дополнительно.

Это очень серьезный прорыв в мире зеленой энергетики, потому что раньше использование солнечный панелей сильно ограничивалось их возможностью работать только днем.

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"Днем свет исходит от Солнца и попадает на солнечный элемент, а ночью происходит нечто противоположное", – рассказывает инженер Сид Ассававоррарит.

Дело в том, что солнечные панели излучают инфракрасное излучение, как и все объекты, температура которых выше нуля.

Это инфракрасное излучение, по сути, это фотоны, которые движутся от панели в небо, унося с собой тепло.

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Суть нового устройства том, что оно позволяет улавливать тепло, которое поступает из воздуха на солнечную панель и превращать его в электричество.

Разработка получила название "термоэлектрический генератор".

Зеленые перспективы Украины

По словам экономиста Алексея Куща, Украина может стать водородным хабом Европы, поскольку имеет большие перспективы в поставках этого топлива.

Однако для этого потребуются десятки миллиардов инвестиций, говорит эксперт. Модернизировать придется всю газотранспортную систему, а также увеличить добычу газа, ведь именно с ним нужно смешивать водород для транспортировки.

Детальнее о том, на что годится украинская ГТС, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, зачем на украинские объекты ГТС устанавливают солнечные панели.