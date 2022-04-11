Европа резко изменила план зеленого перехода: когда откажутся от российского газа

Как Европейский Союз может изменить планы по "зеленому переходу" из-за агрессии РФ

"Зеленый переход" в ЕС ускорится / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за российской агрессии Евросоюз может установить более амбициозные цели для перехода на альтернативные ("зеленые") источники энергии. Таким образом Европа будет замещать российские нефть и газ.

Об этом заявил глава климатической политики ЕС Франс Тиммерманс, пишет агентство Reuters.

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Ранее члены ЕС договорились коллективно сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и достигнуть нейтральности к 2050 году.

Теперь же Еврокомиссия предложила сократить импорт российского газа на две трети уже в этом году и разрабатывает планы по поэтапному отказу от него к 2027 году. Детальный план должен быть представлен в мае.

"В ближайшие пару недель мы будем работать над тем, что я называю инициативой Repower EU, и в рамках этого мы хотим ускорить энергетический переход. Таким образом, в этом контексте мы можем вернуться к нашим целям", – сказал Тиммерманс.

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Это будет означать, что к 2030 году процент энергии из возобновляемых источников должен быть еще больше.

По словам главы климатической политики, Египет, который реэкспортирует израильский газ с терминалов сжиженного природного газа, может помочь ЕС в диверсификации поставок газа.

"Ядром того, что я предлагаю, являются долгосрочные стратегические отношения, которые начинаются с СПГ, а затем быстро переходят также в возобновляемые источники энергии, особенно водород", – добавил он.

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Украина продает "зеленую" электроэнергию

В конце марта, впервые с начала войны, Украина возобновила продажу "зеленой" электроэнергии, причем сразу на двух аукционах.

Несмотря на большое количество предложения и даже профицит этого ресурса, к украинской "чистой" энергии был проявлен большой интерес.

Удалось продать 95% выставленной на продажу "чистой" электроэнергии (28,8 тыс. МВт-ч электроэнергии), а средневзвешенная цена составляла 1922,73 грн/МВ-т без НДС.

"Сегодня" также писали, зачем на объектах ГТС в Украине срочно устанавливают солнечные панели, и рассказывали, что ученые создали катер для погони, работающий на "зеленом" водороде.