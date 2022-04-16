Никому не нужна! Почему российскую нефть обходят десятой дорогой

Российскую нефть покупать не хочет буквально никто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабной войны на территории Украины количество покупателей российской нефти со страны-агрессора начало снижаться. Для того чтобы найти новых, России приходится предлагать огромный дисконт.

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на информацию Минфина РФ.

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Да, РФ продает свою нефть марки Urals со скидкой 30 долларов за баррель. По рыночной стоимости барреля в 108,5 долларов россияне продают за 79,8 долларов.

Индия вообще договорилась о скидке в 35 долларов. Ранее скидка была менее 10 долларов. Российские нефтеперерабатывающие заводы отказываются работать с российской нефтью. Кроме того, частные европейские компании отказываются от сырья из страны-агрессора.

Цены на эталонные марки нефти

Европейские чиновники и дипломаты разрабатывают планы по эмбарго на российские нефтепродукты, являющееся наиболее противоречивой мерой наказания России за ее вторжение в Украину и шагом, "которому долго противостояла из-за больших потерь Германия".

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Учитывая это, планируют ввести именно поэтапный запрет на черное золото агрессора, что фактически даст Германии время для организации альтернативных поставок.

"Вопрос эмбарго (на российскую нефть – Ред.) будет внесен в переговоры после последнего раунда выборов во Франции 24 апреля", – цитирует европейских чиновников The New York Times.

Фактически после публикации такой информации цены на нефть начали расти. Так, если предыдущее закрытие сессии (14 апреля) нефти Brent на бирже было 108,78 долл. за баррель, то на 15 апреля 14:35 по киевскому времени стоимость черного золота подскочила к 111,23 долл. за баррель.

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Что касается нефти эталонной марки WTI, то на открытии торгов она стоила 104,09 долл. за баррель, по состоянию на 14:37 по киевскому времени цена ее достигла 106,51 долл. за баррель.