Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Цены на нефть резко подскочили вверх — кто в этом виноват

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 16:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Только за полдня стоимость черного золота выросла более чем на 3 доллара за баррель
Пока цены на черное золото держатся на высоком уровне
Пока цены на черное золото держатся на высоком уровне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский союз работает над поэтапным отказом от импорта российской нефти. Перспектива этого буквально вынудила нефть подняться в цене.

Об этом свидетельствуют данные The New York Times і Investing.

Реклама

Так, по данным первого источника, европейские чиновники и дипломаты разрабатывают планы по эмбарго на российские нефтепродукты, являющиеся наиболее противоречивой мерой наказания России за ее вторжение в Украину и шагом, "которому долго противостояла из-за больших потерь Германия".

Учитывая это, планируют ввести именно поэтапный запрет на черное золото агрессора, что фактически даст Германии время для организации альтернативных поставок.

"Вопрос эмбарго (на российскую нефть – Ред.) будет внесен в переговоры после последнего раунда выборов во Франции 24 апреля" , – цитирует европейских чиновников The New York Times.

Реклама

Фактически после публикации такой информации цены на нефть начали расти. Так, если предыдущее закрытие сессии (14 апреля) нефти Brent на бирже было 108,78 долл. за баррель, то на 15 апреля 14:35 по киевскому времени стоимость черного золота подскочила к 111,23 долл. за баррель.

Стоимость нефти
Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Что касается нефти эталонной марки WTI, то на открытии торгов она стоила 104,09 долл. за баррель, по состоянию на 14:37 по киевскому времени цена ее достигла 106,51 долл. за баррель.

Реклама

Стоимость нефти
Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Вырастут ли цены после введения эмбарго против нефти РФ?

Сценарий долгосрочного роста мировых цен невозможен даже при условии отказа стран Запада от российского энергоресурса.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS.

Европейские страны, по словам Устенко, опасаются, что может быть инфляция после отказа от нефти агрессора, однако советник президента убежден, что на рынке произойдет скорая коррекция и цены после краткосрочного роста снова вернутся к приемлемому уровню.

"Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, состоит в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока", – объяснил свою позицию Устенко.

Он добавил, что африканские государства и некоторые страны Ближнего Востока начали готовиться к увеличению добычи, и не исключено, что с предложением нефти на мировой рынок выйдут Иран и Венесуэла.

Поэтому, по мнению Устенко, отказ от российской "кровавой нефти" является первоочередной задачей. И опасаться увеличения цен не стоит.

Раньше мы писали, что закупки российской нефти резко сократят, а также рассказывали, что Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Белоруссии.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять