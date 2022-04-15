Цены на нефть резко подскочили вверх — кто в этом виноват

Только за полдня стоимость черного золота выросла более чем на 3 доллара за баррель

Пока цены на черное золото держатся на высоком уровне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский союз работает над поэтапным отказом от импорта российской нефти. Перспектива этого буквально вынудила нефть подняться в цене.

Об этом свидетельствуют данные The New York Times і Investing.

Реклама

Так, по данным первого источника, европейские чиновники и дипломаты разрабатывают планы по эмбарго на российские нефтепродукты, являющиеся наиболее противоречивой мерой наказания России за ее вторжение в Украину и шагом, "которому долго противостояла из-за больших потерь Германия".

Учитывая это, планируют ввести именно поэтапный запрет на черное золото агрессора, что фактически даст Германии время для организации альтернативных поставок.

"Вопрос эмбарго (на российскую нефть – Ред.) будет внесен в переговоры после последнего раунда выборов во Франции 24 апреля" , – цитирует европейских чиновников The New York Times.

Реклама

Фактически после публикации такой информации цены на нефть начали расти. Так, если предыдущее закрытие сессии (14 апреля) нефти Brent на бирже было 108,78 долл. за баррель, то на 15 апреля 14:35 по киевскому времени стоимость черного золота подскочила к 111,23 долл. за баррель.

Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Что касается нефти эталонной марки WTI, то на открытии торгов она стоила 104,09 долл. за баррель, по состоянию на 14:37 по киевскому времени цена ее достигла 106,51 долл. за баррель.

Реклама

Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Вырастут ли цены после введения эмбарго против нефти РФ?

Сценарий долгосрочного роста мировых цен невозможен даже при условии отказа стран Запада от российского энергоресурса.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS.

Европейские страны, по словам Устенко, опасаются, что может быть инфляция после отказа от нефти агрессора, однако советник президента убежден, что на рынке произойдет скорая коррекция и цены после краткосрочного роста снова вернутся к приемлемому уровню.

"Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, состоит в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока", – объяснил свою позицию Устенко.

Он добавил, что африканские государства и некоторые страны Ближнего Востока начали готовиться к увеличению добычи, и не исключено, что с предложением нефти на мировой рынок выйдут Иран и Венесуэла.

Поэтому, по мнению Устенко, отказ от российской "кровавой нефти" является первоочередной задачей. И опасаться увеличения цен не стоит.

Раньше мы писали, что закупки российской нефти резко сократят, а также рассказывали, что Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Белоруссии.