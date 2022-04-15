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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ціни на нафту різко підскочили вгору — хто в цьому винен

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 16:40
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Лише за півдня вартість чорного золота виросла більше, ніж на 3 долара за барель
Поки ціни на чорне золото тримаються на високому рівні
Поки ціни на чорне золото тримаються на високому рівні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейський союз працює над поетапною відмовою від імпорту російської нафти. Перспектива цього змусила нафту зрости в ціні.

Про це свідчать дані The New York Times та Investing.

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Так, за даними першого джерела, європейські чиновники та дипломати розробляють плани щодо ембарго на російські нафтопродукти, що є найбільш суперечливим заходом для покарання Росії за її вторгнення в Україну і кроком, "якому довго протистояла через великі втрати Німеччина".

Тому, з огляду на це, планують запровадити саме поетапну заборону на чорне золото агресора, що фактично дасть Німеччині час для організації альтернативних постачань.

"Питання ембарго (на російську нафту — Ред.) буде внесено до переговорів після останнього раунду виборів у Франції 24 квітня", — цитує європейських чиновників The New York Times.

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Фактично після публікації такої інформації ціни на нафту почали зростати. Так, якщо попереднє закриття сесії (14 квітня) нафти Brent на біржі було 108,78 дол. за барель, то станом на 15 квітня 14:35 за київським часом вартість чорного золота підскочила до 111,23 дол. за барель.

Вартість нафти
Вартість нафти / Фото: Investing.com

Що стосується нафти еталонної марки WTI, то на відкритті торгів вона вартувала 104,09 дол. за барель, станом на 14:37 за київським часом ціна її сягнула 106,51 дол. за барель.

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Вартість нафти
Вартість нафти / Фото: Investing.com

Чи зростуть ціни після запровадження ембарго проти нафти РФ

Сценарій довгострокового зростання світових цін неможливий навіть за умови відмови країн Заходу від російського енергоресурсу.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в онлайн-інтерв'ю південнокорейському виданню MoneyS.

Європейські країни, за словами Устенка, побоюються, що може бути інфляція після відмови від нафти агресора, однак радник президента переконаний, що на ринку відбудеться швидка корекція і ціни після короткострокового зростання знову повернуться до прийнятного рівня.

"Причина, через яку я вважаю, що ціна на нафту впаде, полягає в тому, що на ринок надходитиме додаткова сира нафта з Латинської Америки та Близького Сходу", – пояснив свою позицію Устенко.

Він додав, що африканські держави та деякі країни Близького Сходу почали готуватися до збільшення видобутку, і не виключено, що з пропозицією нафти на світовий ринок вийдуть Іран та Венесуела.

Тому, на думку Устенка, відмова від російської "кривавої нафти" є першочерговим завданням. І побоюватися збільшення цін не варто.

Раніше ми писали, що закупки російської нафти різко скоротять, а також розповідали, що Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.

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