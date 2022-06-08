Нужны миллиарды: Витренко рассказал, где "Нафтогаз" ищет газ к следующей зиме

Глава “Нафтогаза” Витренко рассказал о следующем отопительном сезоне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что для успешного отопительного сезона Украине необходимо импортировать 6 млрд куб. м газа.

Об этом руководитель НАКа рассказал на заседании американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает "Интерфакс-Украина".

Реклама

Витренко уверен, что в "газовой сфере" у Украины все хорошо.

"Украина показывает свои сильные стороны, свою стойкость. Но нам опять понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа", — заявил он.

8 миллиардов долларов на закупки нужно по сегодняшним ценам и сейчас работа ведется с правительством США в этом направлении.

Реклама

"Даже рассматривается такой вариант, как использование газа в рамках ленд-лиза", — заявил Витренко.

"Нафтогаз" хочет открыть национальную сеть заправок

Однако на базе переданных компании 170 заправок Glusco это вряд ли удастся и цены там будут исключительно рыночные.

Заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев подчеркнул, что если руководство Glusco согласится без суда передать корпоративные права или управление ими "Нафтогазу", то просто на рынке появится еще один участник.

Реклама

Для реализации задумки с национальной сетью заправок в устав "Нафтогаза" обязательно нужно внести изменения и также создать наблюдательный совет.

Без всего этого идею в жизнь не воплотить, а значит и низкие цены устанавливать никто не будет.

"Сегодня" ранее писали, что "Нафтогаз" установил новый тариф на голубое топливо для миллионов украинцев и рассказывали, кому компания рассылает "письма счастья" со штрафами.