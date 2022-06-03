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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" установил новый тариф для миллионов украинцев – кого это касается

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 16:58
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Рассказываем, что будет с потребителями газа в 16 областях Украины
"Нафтогаз" станет ПОН для почти 9 млн украинцев
"Нафтогаз" станет ПОН для почти 9 млн украинцев / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине без поставщика газа остались около 8,8 млн домохозяйств, поскольку большинство из них обслуживали облгазы подсанкционного Дмитрия Фирташа. Всех их автоматически перевели к поставщику "последней надежды" (ПОН), которым выступает "Нафтогаз".

В пресс-службе компании рассказали, что будет с тарифом на голубое топливо для всех этих людей.

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Итак, тариф для бывших клиентов Фирташа составит 7,96 грн/куб. м с НДС, но без стоимости доставки газа.

Далее клиенты ПОН смогут выбрать себе любого другого поставщика или заключить контракт с тем же "Нафтогазом", однако стоит поторопиться, ведь если не выбрать никого в течении 60 дней, газоснабжение остановится.

По данным "Нафтогаза", без поставщика осталось большое количество людей в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

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Льготный тариф "Нафтогаза"

С 1 июня НАК установил льготный тариф на голубое топливо для поставщиков воды. Тепловикам газ будут продавать со скидкой, чтобы обеспечить централизованные поставки.

С 1 июня по 31 июля 2022 года "Нафтогаз" будет продавать производителям тепловой энергии топливо по цене 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м., то есть 7,42 грн/куб.

Однако к этой цене необходимо добавить еще тариф за транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

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"Сегодня" ранее писали, что будет с ценами на бензин после передачи заправок Glusko "Нафтогазу" и рассказывали, к каким тарифам готовиться простым потребителям.

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