"Нафтогаз" поднимет тарифы втрое? К чему готовиться украинцам в ближайшее время

Рассказываем, что будет с тарифами на тепло и за счет чего будут компенсировать нехватку средств

/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В "Нафтогазе" опровергли слухи о том, что компания собирается втрое повысить тарифы на тепло и заверили, что цена остается неизменной.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

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В "Нафтогазе" напомнили, что 10 мая Кабмин принял проект закона, предусматривающего мораторий на повышение цен на природный газ, тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

"Информация, распространенная в ряде средств массовой информации, относительно того, что "в Украине цена на отопление будет повышена втрое", является манипулятивной", – заверили в компании.

Кроме этого, в сообщении отмечено, что газоснабжающая компания "Нафтегаз Трейдинг" действительно установила новые цены на газ во исполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго.

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Поскольку пересмотр цен с 1 июня был одним из условий договоров, заключенных ТКЭ с "Нафтогазом" и согласованных с правительством.

Однако для сдерживание тарифов будет использована часть международной финансовой помощи для Украины.

"Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с "Нафтогазом" и погасить просроченную задолженность", – сказали в "Нафтогазе".

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В "Нафтогазе" призвали действовать

Глава НАКа Юрий Витренко призвал западных союзников быть смелее в ограничениях оплаты за газ России, поскольку у нее нет альтернатив для экспорта.

По словам Витренко, РФ не прекратит поставки газа в Европу даже если будет введен механизм вроде эскроу-счетов, ценовых потолков.

В такой ситуации агрессор оказался из-за того, что транспортирует голубое топливо преимущественно по трубопроводам, которые поставляют газ только в конкретные точки.

Построить LNG-терминалы без западных технологий россиянам вряд ли удастся, как и провести новые трубы в Китай. А вот с нефтью ситуация хуже, потому что Кремль может продавать ее по всему миру.

Так что нужно немедленно ввести дополнительный пакет санкций, потому что, по словам главы "Нафтогаза", нынешние ограничения не сокрушительны.

"Сегодня" раньше писали, кому "Нафтогаз" начал рассылать "письма счастья" и рассказывали, о каких рисках компания предупредила украинцев.