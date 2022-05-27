Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" поднимет тарифы втрое? К чему готовиться украинцам в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 мая, 13:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что будет с тарифами на тепло и за счет чего будут компенсировать нехватку средств
/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В "Нафтогазе" опровергли слухи о том, что компания собирается втрое повысить тарифы на тепло и заверили, что цена остается неизменной.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

Реклама

В "Нафтогазе" напомнили, что 10 мая Кабмин принял проект закона, предусматривающего мораторий на повышение цен на природный газ, тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

"Информация, распространенная в ряде средств массовой информации, относительно того, что "в Украине цена на отопление будет повышена втрое", является манипулятивной", – заверили в компании.

Кроме этого, в сообщении отмечено, что газоснабжающая компания "Нафтегаз Трейдинг" действительно установила новые цены на газ во исполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго.

Реклама

Поскольку пересмотр цен с 1 июня был одним из условий договоров, заключенных ТКЭ с "Нафтогазом" и согласованных с правительством.

Однако для сдерживание тарифов будет использована часть международной финансовой помощи для Украины.

"Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с "Нафтогазом" и погасить просроченную задолженность", – сказали в "Нафтогазе".

Реклама

В "Нафтогазе" призвали действовать

Глава НАКа Юрий Витренко призвал западных союзников быть смелее в ограничениях оплаты за газ России, поскольку у нее нет альтернатив для экспорта.

По словам Витренко, РФ не прекратит поставки газа в Европу даже если будет введен механизм вроде эскроу-счетов, ценовых потолков.

В такой ситуации агрессор оказался из-за того, что транспортирует голубое топливо преимущественно по трубопроводам, которые поставляют газ только в конкретные точки.

Построить LNG-терминалы без западных технологий россиянам вряд ли удастся, как и провести новые трубы в Китай. А вот с нефтью ситуация хуже, потому что Кремль может продавать ее по всему миру.

Так что нужно немедленно ввести дополнительный пакет санкций, потому что, по словам главы "Нафтогаза", нынешние ограничения не сокрушительны.

"Сегодня" раньше писали, кому "Нафтогаз" начал рассылать "письма счастья" и рассказывали, о каких рисках компания предупредила украинцев.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Газовый шантаж РФ
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Пособники агрессора
Кто помогает РФ продавать нефть?
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять