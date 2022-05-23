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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" не возвращает клиентам деньги – за что компания должна украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 17:58
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Рассказываем, почему "Нафтогаз" перестал вовремя выплачивать абонентам переплату
"Нафтогаз" не возвращает украинцам долги
"Нафтогаз" не возвращает украинцам долги / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Одна из клиентов "Нафтогаза" пожаловалась, что поставщик должен вернуть им деньги за так называемую переплату, но не делает этого и не может сказать, когда выплатит долги.

Об этом женщина написала под постом компании в Facebook.

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"Работаете, а переплату выплатить не можете, Вам же перечисляют деньги, а вы все сваливаете на военное положение", – пожаловалась клиентка.

Представители "Нафтогаза" ответили, что из-за войны возникли форс-мажорные обстоятельства, которые не дают им возможности всегда придерживаться условий договора.

Компания отметила, что они уже обратились в НКРЭКУ за разъяснением того, как стоит поступить в таких обязательствах.

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Женщине посоветовала подождать и пообещали связаться с ней, также клиентку заверили, что она может обратится с этим требованием повторно.

"Сейчас очень тяжело собирать документы – автобус в райцентр не ездит. Поэтому будем надеяться, что наши документы сберегутся у вас", – надеется клиентка.

"Нафтогазу" не заплатили за транзит

Глава НАКа Юрий Витренко рассказал, что российская газовая компания "Газпром" все еще не заплатила им за транзит голубого топлива в Европу в следующем месяце через территорию Украины.

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По его словам, такие требования были заключены в контракте от 2019 года и "Нафтогаз" готов судиться с монополистом.

Кроме этого Витренко рассказал, что сокращение транзита в ЕС произошло по вине России и это очередная двойная игра Кремля.

"Сегодня" ранее писали, за что на "Нафтогаз" ополчились другие газовые поставщики и рассказывали, о каких рисках на 2022 год компания предупредила всех украинцев.

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