Очередной план Кремля: зачем "Газпром" отключает газ странам Европы

"Газпром" опять манипулирует Европой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Газпром" одну за другой отключает от газоснабжения европейские компании за отказ платить за газ в рублях. Пострадали компании в Нидерландах, Дании, Болгарии, Польше и Германии, Финляндия.

Некоторые страны, а именно Болгария и Польша, вообще расторгли контракт с "Газпромом" после этого, чем полностью отказались от российского газа.

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Некоторые эксперты назвали такие странные поступки "самоэмбарго" и "Сегодня" решили узнать, почему российский монополист так избирательно отключает компании и зачем пилит ветку, на которой сидит.

По словам экономиста и президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, таким образом Москва пытается влиять на Европу и заставить все больше стран и компаний выполнять свои прихоти относительно схемы с рублями.

Такая избирательность в отключении объясняется тем, что "Газпром" закручивает гайки только тем странам, которые не составляют для него стратегического значения, или мелким компаниям.

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"На сегодняшний момент Финляндия, та же Польша, Литва, они могут обойтись без российского газа, поскольку они потребляют его очень мало, а вот Германия и Венгрия – очень много", – говорит эксперт.

Экономист говорит, что из всего газа, поставляемого в Европу "Газпромом", около 60% покупают немцы, поскольку в ФРГ очень много предприятий, нуждающихся в голубом топливе.

В то же время Литва или Польша не имеют такой промышленности, которая бы потребляла такое большое количество газа, а скандинавские страны вообще изо всех сил пытаются перейти на альтернативную энергию.

Европа пойдет на это?

По мнению аналитика, это обычный пиар, который вряд ли сработает и подействует на европейцев.

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"Нет, это на Европу может подействовать, если "Газпром" Германию отключит или она сама отключится. Поскольку она может полностью отказаться от российского газа только до 2030 года", – рассказывает Охрименко.

Это означает, что в ближайшее время мгновенного газового эмбарго ждать не стоит, а если оно будет, то будет вводиться поэтапно.

То есть документ об отказе от российского газа подпишут сегодня, но в нем будет предусмотрен план реализации до 2028 или 2030 года.

К сожалению, отказаться от газа агрессора мгновенно некоторые страны ЕС просто не могут, поскольку они допустили большой уровень зависимости своей экономики от одного поставщика.

Нужно хотя бы пару лет, и тогда газ в ту же Германию можно поставлять из Азербайджана или Норвегии. Как санкция газовое эмбарго тоже не сработает мгновенно, а вот стратегически – нанесет болезненный удар.

Даже тот бизнес, который не связан с нефтью и газом, либо уйдет из России, либо станет сокращать объемы и перестанет развиваться, если услышит о газовом эмбарго. Для того чтобы экономика России перешла в стагнацию, требуется 5-7 лет воздействия энергетических санкций.

"Если вы не можете это (газ, нефть. – Ред.) продать, соответственно, нет инвестиций, нет работы для строителей, для металлургов и для всех связанных отраслей. То есть если вы не продадите эту нефть – зачем ее добывать, а тогда исчезает работа", – говорит эксперт.

Это в долгосрочной перспективе может опустить экономику агрессора до уровня 90-х годов прошлого столетия.

"Сегодня" ранее также писали, какая страна прекращает все переговоры с "Газпромом", и рассказывали, что происходит с акциями монополиста на бирже.