Партнеров все меньше: еще одна страна прекратила покупать российскую нефть из-за войны

Россия больше не продаст свою нефть Австрии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Австрия отказалась от импорти нефти из РФ.

Об этом сообащает австрийское издание Krone.

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Сообщается, что до войны Австрия импортировала из России всего 7,8% нефти. Нефть для страны уже много лет поставляют из Казахстана – 38,9%. На втором и третьем месте Ливия с 22,1% и Ирак с 20,7%.

"Закупка нефти у России всегда была очень маленькой, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка", – сказал представитель нефтегазовой компании OMV.

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Фирма, которая является многолетним партнером российского "Газпрома", планирует потратить полученные средства на покупку американского сжиженного природного газа вместо российского голубого топлива.

Ранее мы рассказывали, кто в мире уже отказался сотрудничать с Россией в энергетической сфере, и писали, почему мир должен полностью отказаться от нефти и голубого топлива из РФ.