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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Турция придумала, как снизить зависимость от российского газа

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 11:06
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Турция, как и страны Евросоюза, столкнулась с серьезными проблемами из-за резкого повышения цен на голубое топливо из РФ
Турция ищет пути, которые помогут хоть немного снизить экспорт газа из РФ
Турция ищет пути, которые помогут хоть немного снизить экспорт газа из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Турецкая государственная компания Botas, являющаяся давним партнером российского "Газпрома", договаривается о кредите с немецким банком, чтобы купить американский сжиженный природный газ вместо природного газа из РФ.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Сообщается, что сумма займа составит 1 млрд долларов, переговоры с немецким Deutsche Bank находятся на завершаюшейся стадии.

Эти деньги будут потрачены на закупку СПГ как у производителей в США, Эти деньги будут потрачены на закупку СПГ как у производителей в США, так и у трейдеров в Европе, сообщают информированные источники.

Сделка знаменует собой первый кредит компании на импорт СПГ и открывает путь для аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, в которых в настоящее время доминируют Россия и Иран.

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Энергоносители РФ становятся ненужными

Россиия из-за своего вторжения в Украину теряет партнеров в Европе, которая продолжают отказываться от закупок газа и нефти в знак солидарности с нашей страной. Недавно о таком решении заявил мировой трейдер Vitol Group, планирующий полностью прекратить торговлю ресурсами из РФ до конца 2022 года.

Ранее о планах о прекращении сотрудничества с Россией объявили нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. Торговлю с РФ также прекратили США и Великобритания.

Ранее редакция "Сегодня" писала, что с зависимостью от российского газа будут бороться в Сербии. Также мы рассказывали, почему мир должен полностью отказаться от нефти и голубого топлива из РФ.

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Финансовые компании Финансовые компании
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Ломбарды Ломбарды
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4
Страховщики Страховщики
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5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
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