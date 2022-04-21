Турция придумала, как снизить зависимость от российского газа

Турция, как и страны Евросоюза, столкнулась с серьезными проблемами из-за резкого повышения цен на голубое топливо из РФ

Турция ищет пути, которые помогут хоть немного снизить экспорт газа из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Турецкая государственная компания Botas, являющаяся давним партнером российского "Газпрома", договаривается о кредите с немецким банком, чтобы купить американский сжиженный природный газ вместо природного газа из РФ.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Сообщается, что сумма займа составит 1 млрд долларов, переговоры с немецким Deutsche Bank находятся на завершаюшейся стадии.

Эти деньги будут потрачены на закупку СПГ как у производителей в США, Эти деньги будут потрачены на закупку СПГ как у производителей в США, так и у трейдеров в Европе, сообщают информированные источники.

Сделка знаменует собой первый кредит компании на импорт СПГ и открывает путь для аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, в которых в настоящее время доминируют Россия и Иран.

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Энергоносители РФ становятся ненужными

Россиия из-за своего вторжения в Украину теряет партнеров в Европе, которая продолжают отказываться от закупок газа и нефти в знак солидарности с нашей страной. Недавно о таком решении заявил мировой трейдер Vitol Group, планирующий полностью прекратить торговлю ресурсами из РФ до конца 2022 года.

Ранее о планах о прекращении сотрудничества с Россией объявили нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. Торговлю с РФ также прекратили США и Великобритания.

Ранее редакция "Сегодня" писала, что с зависимостью от российского газа будут бороться в Сербии. Также мы рассказывали, почему мир должен полностью отказаться от нефти и голубого топлива из РФ.