Туреччина вигадала, як знизити залежність від російського газу

Туреччина, як і країни Євросоюзу, зіштовхнулася із серйозними проблемами через різке підвищення цін на блакитне паливо з РФ

Туреччина шукає шляхи, які допоможуть хоч трохи зменшити експорт газу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Турецька державна компанія Botas, яка є давнім партнером російського "Газпрому", домовляється про кредит із німецьким банком, щоб купити американський скраплений природний газ замість природного газу із РФ.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Повідомляється, що сума позики складе 1 млрд доларів, переговори з німецькою Deutsche Bank перебувають на кінцевій стадії.

Ці гроші будуть витрачені на закупівлю ЗПГ як у виробників у США, так і у трейдерів у Європі, повідомляють інформовані джерела.

Угода означає перший кредит компанії на імпорт ЗПГ і відкриває шлях для аналогічних угод, які дозволять Botas диверсифікувати поставки, в яких в даний час домінують Росія та Іран.

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Енергоносії РФ стають непотрібними

Росія через своє вторгнення в Україну втрачає партнерів у Європі, які продовжують відмовлятися від закупівель газу та нафти на знак солідарності з нашою країною. Нещодавно про таке рішення заявив світовий трейдер Vitol Group , який планує повністю припинити торгівлю ресурсами з РФ до кінця 2022 року

Раніше про плани про припинення співпраці з Росією оголосили нафтові компанії BP, Shell та Exxon Mobil. Торгівлю з РФ також припинили США та Великобританія.

Раніше редакція "Сегодня" писала, що з залежністю від російського газу боротимуться у Сербії. Також ми розповідали, чому світ має повністю відмовитися від нафти та блакитного палива з РФ.