Партнерів все менше: ще одна країна припинила купувати російську нафту через війну

Росія більше не продасть свою нафту Австрії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Австрія скасувала імпорт нафти з РФ.

Про це повідомляє австрійське видання Krone.

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Повідомляється, що до війни Австрія імпортувала з Росії всього 7,8% нафти. На другому та третьому місці Лівія з 22,1% та Ірак з 20,7%.

"Закупівля нафти в Росії завжди була дуже маленькою, з початком війни ми замінили її іншою нафтою з ринку", – сказав представник нафтогазової компанії OMV.

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Фірма, яка є багаторічним партнером російського "Газпрому", платить витратити отримані кошти на купівлю американського зрідженого природного газу замість російського блакитного палива.

Раніше ми розповідали, хто у світі вже відмовився співпрацювати з Росією в енергетичній сфері, і писали, чому світ повинен повністю відмовитися від нафти та блакитного палива з РФ .