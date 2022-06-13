Перед законом ответят все: гендиректор Запорожстали рассказал о краже металла россиянами

Оккупанты крадут украинское зерно из портов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В оккупированном мариупольском порту находится много металлопродукции, принадлежащей компании Метинвест. Россияне воруют эту продукцию и вывозят на свою территорию.

Об этом заявил генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.

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"В Мариуполе находится очень много нашей продукции. И сейчас совершается кража этой продукции россиянами и вывоз ее в Российскую Федерацию", – подчеркнул Мироненко.

По его словам, все, кто ответственен за кражу, обязательно будут отвечать перед законом.

"Юристы компании Метинвест рассматривают возможности, как привлечь к ответственности тех, кто просто банально ворует металл. Но это свидетельствует, что россияне не способны что-либо создавать, а только грабить, убивать", – резюмировал Мироненко.

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Признают кражи

На днях российские СМИ сообщили, что в Ростов прибыло уже второе судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом, чем фактически признали свои преступления.

Ранее Азовсталь и ММК им. Ильича уже обратились к Генпрокурору с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из мариупольских комбинатов.

Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж является нарушением ст.185 и 186 Уголовного кодекса.

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Вывоз зерна

13 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Ростов следует уже третий корабль с украинским металлом с заводов "Азовсталь" и ММК им. Ильича группы "Метинвест".

По словам Андрющенко, очень символично, что кража произошла в День России – 12 июня.

"Сегодня" раньше писали, какое наказание ждет оккупантов за разорение украинских земель.