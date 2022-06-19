Платежки от "Нафтогаза" задерживаются: что происходит

Клиентам "Нафтогаза" пришлют счета позже обычного / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 мая более 8,8 млн. украинцев начали получать услуги от "Нафтогаза" вместо региональных поставщиков.

Как сообщили в пресс-службе компании, счета за потребленный в предыдущем месяце газ нужно оплатить именно им.

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Однако из-за большого количества новых клиентов процесс формирования счетов за май задержался. Украинцев предупредили, что платежки поступят позже обычного.

В личном кабинете на сайте my.gas.ua и в чатботах компании в соцсетях они будут доступны после 20 июня. Печатные платежки поступят после 25 июня – их будет доставлять Укрпочта, но только в областях, где не ведутся активные боевые действия.

Что следует знать?

Каждый новый клиент "Нефтегаза" должен получить номер персонального счета. Сделать это можно в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook и ввести персональный газовый номер объекта газоснабжения, так называемый ЭИС-код из 16 символов.

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Код доступен в личном пользовательском кабинете. Узнать его можно в контакт-центре облгаза или в счете за распределение или поставку газа. Он позволит зарегистрироваться на сайте компании и оплачивать счета онлайн.

В профиле можно также скачать справку о льготах или субсидиях, получить акт сверки и прочее. На новый контракт потребителей переводят автоматически с сохранением льгот и субсидий при смене поставщика.

До 30 июня также действует 1% скидка для клиентов компании, если рассчитываться за потребленное голубое топливо онлайн.

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Фиксированный тариф

На днях правительство приняло решение о фиксированных ценах на голубое топливо от "Нафтогаза Украины". Нововведение будет действовать во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

По установленной цене будут предоставлять газ операторам газораспределительных систем. Следует отметить, что большинство из них перешли в собственность государства. Таким образом, планируют стабилизировать поставки ресурса и обеспечить бесперебойную работу ГТС Украины.

В собственность "Нефтегаза" также передали шесть ТЭЦ, чтобы "эффективнее тратить ресурсы и подготовить предприятия к зиме".

"Сегодня" ранее писали, что всех потребителей, которых больше не могут обслуживать поставщики, перевели на контракты с "Нафтогазом", а также рассказывали, для кого в начале июня установили льготную цену на газ.