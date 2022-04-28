Платить или не платить: европейцы требуют разобраться с газовым шантажем РФ

Страны ЕС требуют объяснений по поводу оплаты за газ в рублях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несколько стран ЕС потребовали от Еврокомиссии озвучить более четкие указания по вопросу об оплате российского газа рублями.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Сообщается, что в среду, 27 апреля, Еврокомисия провела встречу с послами и сообщила, что формулирова вопроса по оплате за импорт российского газа будет дополнительно проработана.

Журналисты отмечают, что объяснений потребовали такие страны как:

Польша.

Болгария;

Финляндия;

Греция;

Латвия;

Словакия;

Дания;

Бельгия;

Австрия;

Венгрия.

Суть их требований – в том, чтобы перекрыть лазейки в санкционном режиме для остальных.

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Очередной газовый шантаж России

После того, как почти все страны Евросоюза отказались платить за поставляемый российский газ в рублях, "Газпром" проинформировала болгарскую газораспределительную компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля.

Аналогичное письмо получила польская газовая госкомпания PGNiG, которая будет первой в ЕС отключена от российской трубы.

Ранее мы рассказывали, что Европа готовит очередной пакет санкций против России, который будет включать вопросы возможного отказа от нефти агрессора или введения дополнительных тарифов или сборов на ее закупку.

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Также мы писали, что Польша ввела ограничения против компаний и граждан России, уже имеющихся в перечне санкций Евросоюза. Это, в частности, "Газпром", "Новатэк", "Акрон" и еще 32 компании.