Готовят очередной пакет санкций: в ЕС планируют отказаться от одного ресурса из РФ

Еврокомиссия готова к любым решениям и санкционным механизмам в отношении агрессора

Эмбарго на энергоносители будет самым мощным ударом по экономике агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Европе готовят очередной пакет санкций против России, который будет включать вопросы возможного отказа от нефти агрессора или введения дополнительных тарифов или сборов на ее закупку.

Как рассказал в интервью агентству BNS заместитель председателя Еврокомиссии, комиссар по торговле Валдис Домбровскис, техническую оценку уже провели, но продолжаются политические консультации между странами-участницами ЕС.

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Учитывая это, политическое соглашение ближе к введению санкций по поставкам нефти. От российского газа Европа еще не полностью готова отказаться, однако работает над этим. В перспективе до конца 2022 года потребление российского голубого топлива может снизиться на две трети.

К началу следующего отопительного сезона газохранилища должны быть заполнены не менее чем на 85%, а в ближайшие годы – на 90%. Таким образом планируют предотвратить возможные влияния со стороны российского газового концерна "Газпром".

Отказ от энергоносителей из РФ

Недавно в Польше ввели ограничения против компаний и граждан России, уже имеющихся в перечне санкций Евросоюза. Это, в частности, "Газпром", "Новатек", "Акрон" и другие 32 компании, а также олигарх Олег Дерипаска, владелец Альфа-Банка Михаил Фридман, Евгений Касперский, Татьяна Бакальчук и т.д.

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Ранее по Альфа-Банку, Сбербанку, Газпромбанку, дочерям Путина, Лаврова, Медведеву и другим россиянам "ударили" санкциями США и Великобритания. Относительно упомянутых юридических и физических лиц ввели ограничения и заморозили банковские активы.

"Сегодня" также писали, что в Нидерландах придумали способ, как защититься от "Газпрома" и запастись голубым топливом на зиму. Греция планирует начать добывать газ на своей территории и отказаться от импорта из России.