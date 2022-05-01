Подкупили дешевой нефтью? Индия хочет заключить новый контракт с Россией

/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того как "Роснефть" потеряла западных покупателей из-за санкций, она ведет переговоры с индийскими и китайскими компаниями о поставках сырья. Речь идет о шестимесячном соглашении с РФ на импорт 6 млн баррелей нефти в месяц с опционом на покупку еще 3 млн баррелей.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Всего за 2 месяца после вторжения России в Украину Индия купила у агрессора более чем в два раза больше нефти, чем за весь 2021 год. Дешевая нефть привлекает нефтеперерабатывающие компании Индии, покупающие ее у глобальных торговых компаний РФ на условиях поставок, а уже тогда трейдеры организуют доставку и страхование.

В настоящее время переговоры с "Роснефтью" ведут следующие ведущие индийские компании:

Indian Oil;

Bharat Petroleum;

Хиндустан Петролеум.

Две последние будут ожидать ежемесячного импорта (с июня) в размере 4 млн баррелей и 3 млн баррелей соответственно.

Реклама

В то же время Индия уверяет, что закупки составляют только часть общих годовых потребностей страны, а ее правительство не вмешивается в сделки компаний по импорту.

США не против того, что Индия покупает "кровавую" нефть

США заявили, что не возражают против того, чтобы Индия покупала российскую нефть по ценам ниже рыночных, но предостерегли от резкого роста импорта.

На возможные соглашения между РФ и Индией отреагировали и в Украине. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что россияне и дальше будут "искать лазейки наполнения бюджета нефтедолларами в других странах". Поэтому он призвал наказать тех, кто помогает обходить санкции.

Реклама

Именно для перекрытия таких лазеек в санкционном плане группой Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который позволит подвести под ограничения также посредников, причастных к подсанкционным компаниям, – написал Ермак в Telegram.

Пикеты возле французской компании, сотрудничающей с РФ

Сотни людей в рамках акции Stop Bloody Energy пикетировали центральный офис французской компании Engie с требованием расторгнуть газовые контракты с Россией и прекратить финансировать страну-террориста, убивающую украинцев.

Участники держали плакаты с надписями "Engie! Stop Bloody Energy", а также облились красной краской в знак протеста против сотрудничества французской компании с российским "Газпромом".

Заметим, что главным партнером "Газпрома" на рынке Франции является именно компания Engie, с которой сейчас действуют пять долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Она до сих пор не заявила о разрыве существующих контрактов с Россией.

Напомним, что вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабэк заявил, что Германия не будет блокировать эмбарго ЕС на нефть из России. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

Раньше мы рассказывали, почему российские эксперты называют свою нефть токсичной.