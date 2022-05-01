Підкупили дешевою нафтою? Індія хоче укласти новий контракт з Росією

Нафтопереробні компанії Індії ведуть переговори про шестимісячну угоду з агресором / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того як "Роснефть" втратила західних покупців через санкції, вона веде переговори з індійськими та китайськими компаніями про постачання сировини. Йдеться про шестимісячну угоду з РФ на імпорт 6 млн барелів нафти на місяць з опціоном на купівлю ще 3 млн барелів.

Про це повідомляє Reuters.

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Загалом за 2 місяці після вторгнення Росії в Україну Індія купила в агресора більш ніж удвічі більше нафти, ніж за весь 2021 рік. Дешева нафта приваблює нафтопереробні компанії Індії, які купують її у глобальних торгових компаній на умовах постачання, а вже тоді трейдери організують доставку та страхування.

Наразі переговори з "Роснефтью" ведуть такі провідні індійські компанії:

Indian Oil;

Bharat Petroleum;

Hindustan Petroleum.

Дві останні будуть очікувати щомісячного імпорту (з червня ) у розмірі 4 млн барелів та 3 млн барелів відповідно.

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Натомість Індія запевняє, що закупівлі становлять лише частину загальних річних потреб країни, а її уряд не втручається в угоди компаній з імпорту.

США не проти того, що Індія купує "криваву" нафту

США заявили, що не заперечують проти того, щоб Індія купувала російську нафту за цінами, нижчими від ринкових, але застерегли від різкого зростання імпорту.

На можливі угоди між РФ та Індією відреагували і в Україні. Так, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що росіяни і надалі "шукатимуть лазівки наповнення бюджету нафтодоларами в інших країнах". Тому він закликав покарати тих, хто допомагає обходити санкції.

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Саме для перекриття таких лазівок у санкційному плані групою Макфола-Єрмака нашим союзникам запропонований механізм вторинних санкцій, який надасть можливість підвести під обмеження також посередників, причетних до підсанкційних компаній, – написав Єрмак у Telegram.

Пікети біля французької компанії, що співпрацює з РФ

Сотні людей у рамках акції Stop Bloody Energy пікетували центральний офіс французької компанії Engie з вимогою розірвати газові контракти з Росією та припинити фінансувати країну-терориста, яка вбиває українців.

Учасники тримали плакати з написами "Еngie! Stop Bloody Energy", а також облилися червоною фарбою на знак протесту проти співпраці французької компанії з російським Газпромом.

Зауважимо, що головним партнером "Газпрому" на ринку Франції є саме компанія Еngie, з якою нині діють п’ять довгострокових контрактів на постачання російського газу. Вона досі не заявила про розрив існуючих контрактів з Росією.

Нагадаємо, що віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек заявив, що Німеччина не блокуватиме ембарго ЄС на нафту з Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ZDF.

Раніше ми розповідали, чому російські експерти називають свою нафту токсичною.