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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Сотні людей пікетували офіс французької Engie, вимагаючи розірвати газові контракти з Росією

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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30 квітня, 14:30
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В рамках акції Stop Bloody Energy пікетувальники вимагали від Engie припинити фінасувати РФ
Акція спрямована на підтримку України у цій страшній війні
Акція спрямована на підтримку України у цій страшній війні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сотні людей в рамках акції Stop Bloody Energy пікетували центральний офіс французької компанії Engie з вимогою розірвати газові контракти з Росією та припинити фінасувати країну-терориста, яка вбиває українців.

Про це повідомляється на сайті проекту Stop Bloody Energy.

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Учасники тримали плакати з написами "Еngie! Stop Bloody Energy", а також облилися червоною фарбою на знак протесту проти співпраці французької компанії з російським Газпромом.

Зауважимо, що головним партнером "Газпрому" на ринку Франції є саме компанія Еngie, з якою нині діють п’ять довгострокових контрактів на постачання російського газу. Вона досі не заявила про розрив існуючих контрактів з Росією.

Співпрацюючи з Газпромом компанія Еngie фінансує країну-терориста та сприяє вбивству українських дітей та жінок, знищенню українських міст, — сказав координатор акції, представник асоціації "Об’єднання українців у Франції" Володимим Когутяк.

Повідомляється, що якщо західні країни й надалі продовжать купувати російські енергоносії, Росія заробить на цьому 321 млрд доларів у 2022 році. На цю суму можна купити 80 тис. БТРів, 30 тис. танків, 5 тис. літаків, 100 тис. броньованих автомобілей "Тигр" та 3 тис. БУКів.

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Найбільші українські компанії звертаються із закликами до Заходу

ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері. Єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження.

Для цього вони створили ініціативу #StopBloodyEnergy, на сайті якої розміщено список західних компаній, які продовжують співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Зокрема мова йде про газові, вугільні, трейдингові, нафтосервісні та машинобудівні компанії, що продовжують співпрацю з РФ. Компанія Engie є одним із фігурантів цього списку.

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Німеччина проти російської нафти

Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек заявив, що Німеччина не блокуватиме ембарго ЄС на нафту з Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ZDF.

Раніше він уже заявляв, що Німеччина скоротила залежність від російських енергоресурсів. Це сталося після повномасштабного вторгнення РФ до України. Хабек заявляв про такі цифри: імпорт нафти з РФ скоротився з 35 до 25%, газу – з 55 до 40%.

Зараз відомо, що мета Німеччини на 2022 рік – знизити залежність до 30%. Досягти майже повної незалежності від російського газу Німеччина має намір до літа 2024 року.

Раніше ми розповідали, чому російські експерти називають свою нафту токсичною.

Також ми писали, як ембарго на нафту змінить життя росіян назавжди.

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1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
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Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
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