Предприятия могут остановиться: что нужно делать с тарифами госмонополий прямо сейчас

Повышение тарифов "Укрзализныци" станет критическим / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня
После победы Украина как никогда будет нуждаться в сильной экономики для восстановления, но страна рискует потерять те предприятия, которые еще пытаются работать, из-за логистических проблем и роста тарифов на перевозку.
Об этом заявил президент Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.
"Из-за войны многие предприятия не могут производить и экспортировать привычные объемы сырья, поэтому стоимость единицы продукции очень выросла. А логистическая составляющая делает себестоимость еще выше. Поэтому, если повысить эту логистическую составляющую еще на 70%, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда наша продукция станет неконкурентоспособной, и ее экспорт за границу прекратится", – предупредил он.
Гусак напомнил, что в январе этого года "Укрзализныця" уже повышала тарифы на перевозку. на беспрецедентные 31%, поэтому еще одно повышение станет просто критическим.
"Ведь после победы Украины нам нужно будет максимально быстро начать восстановление экономики. И нам потребуются предприятия, которые могут за короткое время максимально нарастить объемы продукции", – подчеркнул Гусак.
Напомним, в конце июня Министерство инфраструктуры согласилось с предложением "Укрзализныци" по повышение тарифов на перевозку грузов на целых 70%.
После этого Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявил, что уменьшает на треть зарплаты работникам и сокращает объемы производства.
Группа "Метинвест" также объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь" из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанную с логистическими трудностями.
О том, как возобновить их работу и почему это важно, мы писали раньше.