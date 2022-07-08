Підприємства можуть зупинитися: що треба робити з тарифами держмонополій просто зараз

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" стане критичним / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Після перемоги Україна як ніколи потребуватиме сильної економіки для відновлення, але країна ризикує втратити ті підприємства, які ще намагаються працювати, через логістичні проблеми та зростання тарифів на перевезення.

Про це заявив президент Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

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"Через війну багато підприємств не можуть виробляти та експортувати звичні обсяги сировини, тому вартість одиниці продукції дуже виросла. А логістична складова робить собівартість ще вищою. Тож, якщо підвищити цю логістичну складову ще на 70%, то ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли наша продукція стане неконкурентоздатною, і її експорт за кордон припиниться", – попередив він.

Гусак нагадав, що у січні цього року "Укрзалізниця" вже підвищували тарифи на перевезення на безпрецедентні 31%, то ще одне підвищення стане просто критичним.

"Адже після перемоги України нам потрібно буде максимально швидко почати відновлення економіки. І нам будуть потрібні підприємства, які можуть за короткий час максимально наростити обсяги продукції", – наголосив Гусак.

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Він також закликав владу ввести мораторій на підвищення тарифів державних монополій на час воєнного стану.

Нагадаємо, наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодилося із пропозицією "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів на цілих 70%.

Після цього Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг"заявив, що зменшує на третину зарплати працівникам та скорочує обсяги виробництва.

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Група "Метінвест" також оголосила про зупинення видобутку на трьох ГЗК і зниження потужності заводу "Каметсталь" через неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язану з логістичними труднощами.

Про те, як відновити їх роботу і чому це потрібно, ми писали раніше.