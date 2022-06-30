Проблемы с логистикой: в "Каметстале" объяснили причины сокращения производства

Металлурги не могут продать свою продукцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за проблем с логистикой продукция украинских металлургов не доходит до заказчиков за рубежом, поэтому заводы вынуждены сокращать производство или полностью его прекращать.

Об этом рассказал генеральный директор завода "Каметсталь" Дмитрий Липпа.

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"Главная проблема сейчас, и не только у металлургов – логистика. Объемы продукции, которую мы добросовестно производили еще до 24 февраля, только накапливаются, и с большой тяжестью проходят через границу к нашим потребителям", – объяснил он.

По словам руководителя предприятия, накопление стало настолько критическим, что на днях завод вынужден был остановить один из ключевых агрегатов – доменную печь.

"Пока из трех печей мы работаем только на одной, и даже речь шла о полной остановке комбината. Но нам все же удалось найти заказ, и мы продолжим работать в июле", – отметил Липпа.

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Он добавил, что такая судьба постигнет не всех горняков и металлургов – остановят всего несколько комбинатов, потому что нет возможности экспортировать нашу продукцию. Аналогичная ситуация в аграрной сфере.

Продолжают поддерживать

Несмотря на все трудности, компания Метинвест Ахметова и Новинского продолжит оказывать весь спектр гуманитарной помощи, оказываемой ранее. Речь идет о:

помощь переселенцам и общинам, где расположены предприятия;

взаимодействие с властью и городскими администрациями;

передача медпрепаратов и пищевых продуктов;

поселение и трудоустройство эвакуированных граждан Мариуполя и Авдеевки.

"Весь этот спектр помощи продолжает предоставляться", – подчеркнул Липпа.

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С начала войны компания Метинвест направила на помощь украинцам и Украине уже более 1,5 млрд грн. Для Вооруженных Сил и Терробороны покупают и производят бронежилеты, из-за границы завозят на передовую технику, авто, каски, аптечки, турникеты.

В координации с Фондом Рината Ахметова компания начала гуманитарный проект "Спасаем жизнь", в рамках которого уже более 85 тыс. человек получили продуктовые наборы.

Ранее НБУ опросил представителей украинского бизнеса об основных проблемах, мешающих работе. По результатам, во всех отраслях экономики выявили проблемы с логистикой: из-за узких железнодорожных переходов на границах скопилось уже более 45 тысяч вагонов с украинской продукцией. Сроки задержки поездов иногда достигают 2-3 месяцев.

Остановка работы

Группа Метинвест заявила о приостановка добычи с 1 июля в двух своих горно-обогатительных комбинатах в Кривом Роге, включая совместное предприятие Южный ГОК. Сократили также работу "Каметстали" в Каменском до одной домны.

Как пояснили в компании, среди главных причин остановки – логистические факторы, в частности, рост себестоимости производства и падение цен на продукцию.

С середины июля также приостановят добычу на Северном ГОКе. Работу на уменьшенной мощности будет продолжать только Центральный ГОК.

"Это вынужденная мера, где главным фактором является продолжение российского вторжения в Украину", – отметили в Метинвесте.

В компании добавили, что ситуация в экономике страны остается тяжелой и имеет тенденцию к ухудшению из-за ряда дестабилизирующих факторов. Это также не позволяет предприятию полноценно работать и планировать свою деятельность более чем на месяц вперед.

"Сегодня" раньше рассказывали о реакцию бизнеса на повышение УЗ тарифов на перевозку грузов, а также писали о том, как проявила себя первая в Украине дорога из золошлаков.