Проблеми з логістикою: на "Каметсталі" пояснили причини скорочення виробництва

Металурги не можуть продати свою продукцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Через проблеми з логістикою продукція українських металургів не доходить до замовників за кордоном, тому заводи змушені скорочувати виробництво або й повністю його припиняти.

Про це розповів генеральний директор заводу "Каметсталь" Дмитро Липпа.

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"Головна проблема зараз, і не тільки у металургів, – логістика. Об'єми продукції, яку ми сумлінно виробляли ще до 24 лютого, тільки накопичуються, і дуже важко проходять через кордон до наших споживачів", – пояснив він.

За словами керівника підприємства, накопичення стало настільки критичним, що днями завод змушений був зупинити один з ключових агрегатів – доменну піч.

"Наразі з трьох печей ми працюємо тільки на одній, і навіть ішлося про повну зупинку комбінату. Але нам все ж вдалося знайти замовлення, і ми продовжимо працювати у липні", – зазначив Липпа.

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Він додав, що така доля спіткає не усіх гірників і металургів – зупинять лише декілька комбінатів, тому що немає можливості експортувати продукцію. Аналогічна ситуація в аграрній сфері.

Продовжують підтримувати

Попри всі труднощі, компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського продовжить надавати весь спектр гуманітарної допомоги, як і раніше. Йдеться:

про допомогу переселенцям і громадам, де розміщені підприємства;

взаємодію з владою і міськими адміністраціями;

передання медпрепаратів та харчових продуктів;

поселення та працевлаштування евакуйованих громадян з Маріуполя та Авдіївки.

"Весь цей спектр допомоги продовжує надаватися", – наголосив Липпа.

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З початку війни компанія "Метінвест" скерувала на допомогу українцям та Україні вже понад 1,5 млрд грн. Для Збройних сил та тероборони купують і виробляють бронежилети, з-за кордону завозять на передову техніку, авто, каски, аптечки, турнікети.

У координації з Фондом Ріната Ахметова, компанія започаткувала гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", за яким вже понад 85 тис. людей отримали продуктові набори.

Раніше НБУ опитав представників українського бізнесу про основні проблеми, які заважають працювати. За результатами, у всіх галузях економіки виявили проблеми з логістикою: через вузькі залізничні переходи на кордонах скупчилося вже понад 45 тисяч вагонів з українською продукцією. Строки затримки потягів подекуди сягають 2-3 місяців.

Зупинка роботи

Група "Метінвест" заявила про зупинення видобутку з 1 липня на двох своїх гірничо-збагачувальних комбінатах у Кривому Розі, включно зі спільним підприємством Південний ГЗК. Скоротили також роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни.

Як пояснили в компанії, серед головних причин зупинки – логістичні чинники, зокрема зростання собівартості виробництва та падіння цін на продукцію.

З середини липня також зупинять видобуток на Північному ГЗК. Роботу на зменшеній потужності продовжуватиме лише Центральний ГЗК.

"Це вимушений захід, де головним фактором є продовження російського вторгнення в Україну", – зазначили в "Метінвесті".

У компанії додали, що ситуація в економіці країни залишається важкою та має тенденцію до погіршення через певні дестабілізаційні фактори. Це також не дає змогу підприємству повноцінно працювати та планувати свою діяльність більш ніж на місяць наперед.

"Сьогодні" розповідали про реакцію бізнесу на підвищення залізничних тарифів на перевезення вантажів, а також писали про те, як показала себе перша в Україні дорога із золошлаків.