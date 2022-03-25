Путин сможет обойти санкции? В Евросоюзе ответили на требование платить за газ рублями

Путину дали понять, что шантаж не пройдет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

У России больше не получится шантажировать Евросоюз газом и нефтью.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

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Так политик отреагировала на требование Путина рассчитываться за газ в российских рублях. По ее словам, такие расчеты фактически означают, что ЕС должен будет нарушить собственные санкции.

"Это будет попытка обойти санкции. Мы не позволим обойти наши санкции. Время, когда энергию можно было использовать для шантажа, прошло", – сказала фон дер Ляйен.

Также она заявили, что такой ультиматум Путина нарушает условия контрактов.

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Зачем Путину расчет в рублях?

Эксперты "Сегодня" рассказали, что у диктатора есть три основных причины для такого решения:

попытка переподписать существующие контракты и внести туда другие, выгодные для себя изменения;

попытка перенести точку входа валюты из ЕС в Россию и тем самым дать Центробанку возможность манипулировать курсом рубля;

способ обойти санкции союзников и выторговать возможность расплачиваться за долги рублями.

По словам экономиста Эрика Наймана, это было бы способом отодвинуть дефолт на столько, на сколько это возможно. Однако большинство экспертов считают, что страны Евросоюза не пойдут на поводу у агрессора.

"Сегодня" также писали, как россияне будут жить под мощными мировыми санкциями и рассказывали, как эта война ударит по всему миру.