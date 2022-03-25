Путін зможе обійти санкції? У Євросоюзі відповіли на вимогу платити за газ рублями

Путіну дали зрозуміти, що шантаж не пройде / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія більше не зможе шантажувати Євросоюз газом і нафтою.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише Reuters.

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Так політик відреагувала на вимогу Путіна розраховуватись за газ у російських рублях. За її словами, такі розрахунки фактично означають, що ЄС має порушити власні санкції.

"Це буде спроба обійти санкції. Ми не дозволимо оминути наші санкції. Час, коли енергію можна було використати для шантажу, минув", – сказала фон дер Ляйєн.

Також вона заявила, що такий ультиматум Путіна порушує умови контрактів.

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Навіщо Путіну розрахунок у рублях?

Експерти "Сьогодні" розповіли, що диктатор має три основні причини для такого рішення:

спроба перепідписати існуючі контракти та внести туди інші, вигідні для себе зміни;

спроба перенести точку входу валюти з ЄС до Росії і цим дати Центробанку можливість маніпулювати курсом рубля;

метод обійти санкції союзників і виторгувати можливість розплачуватись за борги рублями.

За словами економіста Еріка Наймана, це було б способом відсунути дефолт на стільки, наскільки це можливо. Проте більшість експертів вважають, що країни Євросоюзу не підуть на поводу у агресора.

"Сьогодні" також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями та розповідали, як ця війна вдарить по всьому світу.