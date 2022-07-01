Работают благодаря ВСУ: сколько семей в Донецкой области теперь со светом

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет 13 тысячам семей / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Благодаря удачным действиям ВСУ, украинским энергетикам удалось отремонтировать сети и вернуть свет почти 13 тысячам домов в Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

"Энергетики получили возможность добраться до ряда мест повреждений сетей и отремонтировать их в 5 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Снова получают электропитание почти 13 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.

В компании доложили, что без электроснабжения остаются 356 населенных пунктов Донбасса.

Самыми сложными направлениями остаются:

Реклама

Славянский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Бахмутский.

Энергетикам требуется разрешение ВСУ, чтобы начать ремонтные работы. Специалисты ДТЭК непрерывно работают уже 128 сутки и возвращают свет сразу, как это становится возможным.

Напомним, что компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили совместный проект, который называется "Герои энергетического фронта".

Он чествует труд энергетиков, рискуя собственной жизнью продолжают делать свою работу.

Реклама

"Сегодня" раньше писали, как Минюст внезапно заблокировал счета ДТЭК и рассказывали о нападение российских хакеров на ресурсы компании.