Працюють завдяки ЗСУ: скільки сімей у Донецькій області тепер зі світлом

Енергетики разом з ЗСУ повернули світло 13 тисячам родин / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Завдяки вдалим діям ЗСУ українським енергетикам вдалося відремонтувати мережі та повернути світло майже 13 тисячам осель у Донецькій області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Енергетики отримали змогу дістатися низки місць ушкоджень мереж та відремонтувати їх у 5 населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів. Знову отримують електроживлення майже 13 тисяч родин", – зазначили в ДТЕК.

У компанії доповіли, що наразі без електропостачання залишаються 356 населених пунктів Донеччини.

Найскладнішими напрямками залишаються:

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Слов’янський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський.

Енергетикам потрібен дозвіл ЗСУ, щоб розпочати ремонтні роботи. Фахівці ДТЕК безперервно працюють вже 128 добу і повертають світло одразу, як це стає можливим.

Нагадаємо, що компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили спільний проект, що має назву "Герої енергетичного фронту".

Він вшановує працю енергетиків, які ризикуючи власним життям продовжують робити свою роботу.

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"Сьогодні" раніше писали, як Мін’юст раптово заблокував рахунки ДТЕК і розповідали про напад російських хакерів на ресурси компанії.