Ремонтировать и строить жилье стало проще: какие изменения ввело правительство

В Украине упростили процедуру получения градостроительных разрешений / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Строить новые здания и ремонтировать и реконструировать поврежденные станет проще.

Правительство принял решение, которое позволит проводить разрешительные и регистрационные процедуры быстрее, что, соответственно, ускорит темпы строительства и восстановления домов в условиях военного положения.

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По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, срок действия документа распространяется на весь период военного положения и продлится еще год после его прекращения или отмены.

"Это упрощение позволит ускорить восстановление поврежденных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, а также строительство новых", – подчеркнул он.

Упрощенная процедура

Согласно постановлению Кабмина, сертифицированный архитектор или проектировщик вносит данные в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС) о намерении возвести жилое, садовое, дачное здание или другое сооружение. Если у него 1-2 этажа, строительный паспорт не нужен, достаточно градостроительной документации на местном уровне.

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Уполномоченные органы должны принять решение о согласовании или отказе в строительстве в течение 10 дней со дня регистрации заявления. В противном случае проектирование разрешается без градостроительных условий и ограничений, но в соответствии с законодательством и градостроительной документацией.

Орган охраны культурного наследия получает проектную документацию через Единую систему и в течение 30 дней обязан обоснованно согласовать или отказать. В то же время контрольная геодезическая съемка перед принятием здания в эксплуатацию не осуществляется, если это был капремонт или реставрация самостоятельного объекта недвижимого имущества.

Во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены разрешается переносить сроки выполнения работ по отделке фасадов и благоустройству территории. Исключение – работы на транспортных проездах и пешеходных коммуникациях.

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Больницы по-новому

В Украине планируют строить модульные больницы по европейскому образцу. Опыт постройки таких конструкций перенимают в Польше.

Новые типы медицинских учреждений будут возводить на освобожденных от захватчиков территориях, где медицинская инфраструктура понесла наибольшие потери. По качеству они не уступают традиционным больницам. Одно здание может вместить более 300 коек, а построить его можно ориентировочно за год.

Современные модульные больницы активно используются в Европе. Хотя их строят из модульных конструкций, они имеют полную инженерную оснастку и возводятся по традиционным технологиям, но в более короткие сроки.

В каждом здании можно разместить высокотехнологичное оборудование. К строительству намерены привлечь международные инвестиции.

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