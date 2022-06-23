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СЕГОДНЯ Industry Строительство

Может не хватить на всех? К какому новому дефициту готовиться украинцам

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 12:21
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Ранее эта продукция поставлялась в Украину из России и Беларуси, а теперь придется искать новые рынки
Уже сейчас на рынке заметно подорожание
Уже сейчас на рынке заметно подорожание / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Украинский рынок может испытать дефицит стекла для окон, учитывая повышение спроса и отказ от поставок из страны-агрессора.

Как пишет УкрСтроительство, основными поставщиками стекла для окон до 24 февраля были Россия и Белорусь.

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Производители ищут новые источники поставок, в основном в Европе, однако ожидаемо, цены будут выше. Стоимость продукции на рынке уже стремительно выросла. Если еще в апреле средняя стоимость квадратного метра оконного стекла составляла 270-320 грн, то сейчас его продают по 300-600 грн за кв.м, иногда цены достигают 750 грн и выше.

Срез предложений на интернет-платформах
Срез предложений на интернет-платформах / Фото: скриншот

Некоторые украинские компании уже обнаружили поставщиков в Болгарии. Европейское сырье на 30% дороже, что связано со стоимостью природного газа, необходимого для производства.

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По предварительным подсчетам, только в центральную часть Украины необходимо снабжать до 290 тыс. кв.м стекла в месяц. Особенно стекло потребуется при восстановлении разрушенных оккупантами домов.

Проблема также в том, что в компаниях стало меньше сотрудников, учитывая войну. Однако, если наладить поставки из ЕС удастся, недостаток стекла будет не столь ощутимым.

Россиянам не хватает самого необходимого

Западные санкции не дают расслабиться и населению страны-агрессора – в РФ ожидают серьезных проблем с базовыми продуктами. В частности, будут перебои со снабжением чаем и кофе.

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Транспортные коридоры в Россию значительно сузились из-за экономических ограничений. По-настоящему нехватку товаров россияне ощутят в июле-августе.

По словам местных предпринимателей, в краткосрочной перспективе ситуация будет "напряженной". А через месяц-два уже будет ощущаться "серьезная турбулентность".

К проблемам с логистикой добавляют уже и "требования к полной предоплате", что влияет на объемы импорта. За март и апрель плановые объемы поставок в РФ снизились почти вдвое.

"Сегодня" ранее писали, какие западные компании уже покинули рынок агрессора, и рассказывали, как счета россиян незаметно грабит банк "Тинькофф".

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