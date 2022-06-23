Може не вистачити на всіх? До якого нового дефіциту готуватися українцям

Раніше цю продукцію постачали в Україну з Росії та Білорусі, а зараз доведеться шукати нові ринки

Уже зараз на ринку помітне здорожчання / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Український ринок може відчути дефіцит скла для вікон через підвищення попиту та відмову від постачання з країни-агресора.

Як пише УкрБудівництво, основними постачальниками скла для вікон до 24 лютого були Росія та Білорусь.

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Виробники шукають нові джерела постачання, здебільшого в Європі, однак очікувано, ціни будуть вищими. Вартість продукції на ринку вже стрімко зросла, якщо ще в квітні середня вартість квадратного метра віконного скла становила 270-320 грн, то зараз його продають по 300-600 грн за кв.м, інколи ціни сягають 750 грн і вище.

Зріз пропозицій на інтернет-платформах / Фото: скріншот

Деякі українські компанії вже знайшли постачальників у Болгарії. Європейська сировина на 30% дорожча, що пов’язано з вартістю природного газу, який потрібен для виробництва.

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За попередніми підрахунками, лише в центральну частину України необхідно постачати до 290 тис. кв.м скла на місяць. Особливо скло буде потрібне під час відбудови зруйнованих окупантами будинків.

Проблема також у тому, що в компаніях поменшало співробітників через війну. Однак, якщо налагодити постачання з ЄС вдасться, нестача скла буде не такою відчутною.

Росіянам не вистачає найнеобхіднішого

Західні санкції не дають розслабитися й населенню країни-агресора – у РФ очікують серйозних проблем з базовими продуктами. Зокрема, будуть перебої з постачанням чаю та кави.

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Транспортні коридори до Росії значно звузилися через економічні обмеження. По-справжньому нестачу товарів росіяни відчують у липні-серпні.

За словами місцевих підприємців, у короткостроковій перспективі ситуація буде "напруженою". А за місяць-два вже відчуватиметься "серйозна турбулентність".

До проблем з логістикою додають вже й "вимоги до повної передоплати", що впливає на об’єми імпорту. Упродовж березня й квітня планові обсяги постачання до РФ знизились майже вдвічі.

"Сьогодні" раніше писали, які західні компанії вже залишили ринок агресора, і розповідали, як рахунки росіян непомітно грабує банк "Тінькофф".